我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員：非法移民解決之道 是全面開放入籍

避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

日皇德仁即位後首度訪廣島 原爆慰靈碑前獻花

中央社東京19日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日皇德仁(中)與皇后雅子(右)在廣島原爆慰靈碑前獻花，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。(美聯社)
日皇德仁(中)與皇后雅子(右)在廣島原爆慰靈碑前獻花，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。(美聯社)

日皇德仁與皇后雅子今天到廣島訪問，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。日皇伉儷在原爆慰靈碑前獻花，祈願原爆罹難者在天之靈安息。

日本放送協會（NHK）報導，日皇伉儷上午11時（美東時間昨晚10時）許搭乘專機抵達廣島機場，由廣島知事湯崎英彥前來接機。

二次世界大戰中，僅是日本人就有310萬人死亡，廣島在二戰將結束前的1945年8月6日遭美軍投擲原子彈，當年死者估計約有14萬人。

日皇伉儷今天下午將近3時造訪位於廣島市的和平公園，在收納記載34萬多名原爆罹難者名簿的「原爆死歿者慰靈碑」前敬禮後獻上花束，祈願原爆罹難者在天之靈安息。

之後，日皇伉儷視察3年前在和平公園內所設的「被爆遺構（遺址）展示館」。日皇德仁在觀看從地中發現到的留有原爆受害痕跡的住宅地基時，聽取說明，得知當年這一地帶多人喪命，這讓他感到心痛。

隨後，日皇伉儷造訪廣島和平紀念資料館（又稱原爆資料館），參觀了「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）2024年獲得諾貝爾和平獎的獎牌與獎狀的複製品等。

之後，日皇伉儷與3名90多歲的被爆者，以及一名20多歲及一名30多歲代替高齡者講述被爆經驗的「傳承者」進行懇談。

該館館長石田芳文後來對媒體表示，「可感受到日皇伉儷仔細觀看展示資料，用心體會原爆破壞的威力以及不人道的受害慘狀。尤其，日皇伉儷在觀看有關孩童的資料時，表情沉重，可能是悲憐年紀輕輕就因原爆犧牲的人們」。

石田表示，在送行時，特別致意感謝日皇伉儷的到訪。日皇德仁言及目前大阪世博舉辦期間有各國領袖、王族到日本訪問並到廣島訪問，「向世界廣為傳達被爆的實情一事，相當重要」。

日皇伉儷明天將視察2014年因土石流受災的廣島市安佐南區。之後，前往廣島市安藝區的原爆安養之家「矢野折鶴園」，之後結束廣島之行，返回東京。

今年是二次世界大戰結束80周年，日皇伉儷規劃進行慰靈與戰禍記憶傳承的訪問，4月訪問硫磺島、本月上旬訪問沖繩，廣島是第3站。

日本 諾貝爾

上一則

北約關注印太安全 義外交官：「房間裡大象」是中國

下一則

俄國警告：若伊朗核電廠遇襲 恐成車諾比式大災難

延伸閱讀

俄軍440多架無人機、32枚飛彈夜襲基輔 增至28死

俄軍440多架無人機、32枚飛彈夜襲基輔 增至28死
印航罹難者下修至240餘人「有重複計算的殘肢」

印航罹難者下修至240餘人「有重複計算的殘肢」
MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息

MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息
廣島市考慮破例邀台灣出席原爆80年和平儀式 長崎市長揭不通知原因

廣島市考慮破例邀台灣出席原爆80年和平儀式 長崎市長揭不通知原因

熱門新聞

卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮
太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳

太熱了來好市多嘗鮮兩款新冰沙 這杯賣相好口味佳
紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命