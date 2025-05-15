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印巴延長停火至18日 印度繼續暫停執行水資源條約

中央社伊斯蘭馬巴德15日綜合外電報導
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巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar，圖）表示，巴國軍方今天與印度軍方通話時，同意將停火延長至18日。歐新社
巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar，圖）表示，巴國軍方今天與印度軍方通話時，同意將停火延長至18日。歐新社

巴基斯坦外長達爾表示，巴國軍方今天與印度軍方通話時，同意將停火延長至18日。印方則表示將繼續暫停執行印巴水資源條約，直到巴國終結「跨境恐怖主義」為止。

法新社報導，達爾（Ishaq Dar）告訴國會，印巴昨天與今天進行「軍方對軍方溝通」，雙方將停火至5月18日為止。

巴基斯坦恐怖分子4月22日在印度控制的喀什米爾（Kashmir）發動恐攻，造成26人死亡、數十人受傷的慘劇，印度翌日立即表達對巴基斯坦的不滿，先後以外交、經濟、軍事手段回應，巴基斯坦也以同樣方式反擊。

印度7日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊，巴基斯坦隨後朝印度開火，雙方爆發衝突，10日突然宣布停火。

另一方面，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，在巴基斯坦終結「跨境恐怖主義」之前，印度將持續暫停執行兩國間的「印度河水資源條約」（Indus Water Treaty）。

印控喀什米爾恐攻後，印度宣布暫停執行已有65年歷史的印度河水資源條約，此條約內容保障巴基斯坦80%農場有水可用。

印度總理莫迪（Narendra Modi）日前演說時表示：「印度水源過去流向境外，如今將為印度而流。」

印度 巴基斯坦

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