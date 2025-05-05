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南韓大選最新民調：若三人對決 李在明支持率破46%排第一

編譯羅方妤／即時報導
南韓主要反對黨共同民主黨總統候選人李在明5日在首爾曹溪寺出席佛陀誕辰慶祝法會後，向在場人士致意。美聯社
南韓主要反對黨共同民主黨總統候選人李在明5日在首爾曹溪寺出席佛陀誕辰慶祝法會後，向在場人士致意。美聯社

韓聯社報導，南韓民調機構Realmeter在5日發布一項民調顯示，如果總統大選出現「三腳督」局面，共同民主黨前黨首、總統候選人李在明支持率超過46%，位居第一。

Realmeter在4月30日至5月2日針對南韓18歲以上共1509名選民，進行總統熱門人選支持率民調。

民調假設，大選由李在明、國民力量黨總統候選人金文洙及改革新黨候選人李俊錫三人對決，李在明、金文洙和李俊錫支持率分別是46.6%、27.8%和7.5%。

民調進行期間，金文洙正式成為國民力量黨總統候選人，而李在明涉嫌違反「選舉法」一案終審判決發回重審。受此影響，李在明支持率和上次民調相比下滑4.3個百分點，金文洙則上升4.5個百分點。

如果是由李在明、無黨籍總統候選人韓悳洙及李俊錫三人對決，李在明、韓悳洙和李俊錫的支持率分別為46.5%、34.3%、5.9%。

在政黨支持率方面，共同民主黨支持率為42.1%，比上次民調下滑4.7個百分點；國民力量黨支持率為41.6%，比上次民調上升7個百分點。兩黨支援率差距時隔六周重返誤差範圍內。

另外，51.5%的受訪者支持實現政黨輪替，比上次民調下降5.3個百分點；42.8%支持由國民力量黨繼續執政，比上次民調上升5.1個百分點。兩者差距縮小至個位數。

本次民調抽樣誤差為正負2.5個百分點。

民調 李在明 民主黨

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