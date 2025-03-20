歐盟高峰會挺烏共識又見26:1 匈牙利再次抵制

面對歐盟裡最親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）仍舊抵制歐盟挺烏，其他26國不再糾結，連續兩次以高峰會附錄文件方式呈現26國的挺烏共識。路透

歐盟 27國領導人峰會今天討論快速變化的烏克蘭 情勢，結果再度因匈牙利一國反對而以「26個政府領導人堅定支持」的附錄文件表達挺烏，包括持續凍結俄國資產直到補償烏國損失為止，以及投入7月在義大利 舉行的重建會議。

歐洲聯盟（EU）在6日為因應美國片面強推俄烏和談且暫停援烏，已緊急召集高峰會，今明兩天的一般高峰會議程原本鎖定討論產業競爭力和長期預算，但俄烏局勢一日數變，今天近午開始的會議邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視訊參與，分享最新情況。

歷來歐盟高峰會總要經冗長討論、說服、淡化敘述文字敏感度，好取得所有成員國一致同意列入結論，但今年以來出現改變。面對歐盟裡最親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）仍舊抵制歐盟挺烏，其他26國不再糾結，連續兩次以高峰會附錄文件方式呈現26國的挺烏共識。

這次附錄的要點，包括歡迎美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯會談的停火提議等內容，要求俄羅斯展現真正的停戰政治決心，並重申上次針對和談的原則立場，即須有烏克蘭、歐洲國家的參與，須提供烏國強大安全保證且尊重烏國主權和領土完整。

此外，歐盟26國主張繼續凍結俄羅斯中央銀行在歐洲的資產，直到俄國停止侵略烏克蘭，並且補償烏克蘭因這場戰爭所受損害之後，才能解凍歸還。

歐盟也將與國際夥伴共同支持烏克蘭的戰後修復與重建，並表示7月在義大利舉行的烏克蘭重建會議將是重要討論場合。

對於歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）近來提案，由志願國家盡速籌措400億歐元（約434億美元）加強對烏克蘭的軍事援助，26國共識文件在未提金額下表達原則性支持，並強調以自願為基礎，特別需援助大口徑火砲和飛彈。

卡拉斯上午在進入高峰會場前已向堵訪媒體軟化立場，表示歐盟國家對400億軍援有不同看法，當前較實際的作法是先籌50億歐元援助烏克蘭彈藥。