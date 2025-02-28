澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲 一對夫妻日前搭乘搭乘卡達航空從墨爾本飛往義大利 威尼斯度假，但一名同機乘客上完洗手間後驟逝，機組人員最後將遺體放在他們旁邊的空位，讓先生「共飛」航程的最後4小時。卡達航空28日表示，內部審查認為機組人員「行動迅速、適當且專業」。

根據此前新聞與BBC報導，米切爾（Mitchell Ring）和珍妮佛（Jennifer Colin）夫婦告訴媒體，當時機組人員試圖用輪椅將遺體推到商務艙，但死者「體型相當龐大，無法通過走道」，隨後注意到夫妻倆身邊的空位，就請米切爾讓座，接著拿毯子蓋著遺體，放在米切爾原來的座位上，直到飛機抵達杜哈。

珍妮佛表示，她對機組人員決定將遺體放在兩人旁邊感到震驚。後來一位坐在另一排的女士身邊有空位，邀請珍妮佛過去坐。米切爾指出，周圍明明還有空位，機組人員卻沒安排他轉到距離遺體較遠的位置。

米切爾還說，當飛機著陸，機組人員要求乘客留在位置上，等待警察和醫療人員登機。救護人員隨後開始拉下毛毯進行檢查，讓他看到了女士的遺容。米切爾說，「我不敢相信他們告訴我們留下」，又指他以為機組人員會讓乘客在醫務人員到達之前下機。

這一事件引發了有關處理機上死亡事件程序的辯論 ，卡達航空之前已為「這起事件可能已經造成的任何不便或困擾」道歉，並在28日的新聲明中表示，機組人員處理方式「符合訓練和業界的標準做法」，稱「乘客獲安置到其他座位，在整個飛行期間，一名機組人員始終與已故乘客坐在一起，直到在杜哈降落」。

聲明指出，「一個不幸的現實是，在整個航空業，飛機上有時確實會發生意外死亡事件，而我們的機組人員經過高度訓練，能夠以盡可能尊重和尊嚴處理這些情況」，還指已向死者家屬和其他因此事件受到「直接影響」的乘客提供支持和補償。

維珍航空（Virgin Atlantic）前機長尤斯提（Barry Eustance）先前告訴BBC，根據自己的經驗，「出於尊重與隱私，還有醫療原因，機組人員通常會試圖隔離遺體，這樣就不會有乘客接觸遺體，反之亦然」。

國際航空運輸協會（IATA）關於處理機上死亡事件的指南則指出，死者應移至一個座位，最好是附近幾乎沒有其他乘客，並用毯子或屍袋覆蓋到頸部。遺體也可以移至不阻礙走道或出口的另一個區域，並建議其他乘客在飛機降落後下機，然後由地方當局處理遺體。

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