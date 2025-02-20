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烏克蘭軍情局長：俄烏戰爭可能2025年停火

中央社基輔20日綜合外電報導
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烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫。（路透）
烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫。（路透）

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他認為烏克蘭與俄羅斯戰爭停火的要素大多已具備，雙方今年可能停火。

路透報導，布達諾夫接受記者法圖拉耶夫（Eynulla Fatullayev）的訪問，訪談的內容在影音平台YouTube上播出。布達諾夫受訪時說：「我認為這將會發生。實現的要素目前大多已具備。」

布達諾夫並未進一步說明。烏克蘭官員大多駁斥俄烏停火的構想，甚至警告停火只會給俄羅斯更多時間重新武裝，為進一步的侵略行動做準備。

布達諾夫說：「停火將會持續多久？效果如何？這又是另一個問題。」

川普（Donald Trump）總統在競選期間誓言當選後將迅速讓俄烏戰爭結束，他重返白宮展開第2任期後，關於俄烏戰爭停火的討論更加激烈。

川普上周與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後，關於烏克蘭的緊鑼密鼓外交斡旋已引發烏克蘭與其他歐洲國家的不安。

他們憂心美俄兩國領導人可能迅速達成一項協議，無視歐洲的安全利益，變相獎勵莫斯科的侵略行為，讓普亭得以在未來繼續威脅烏克蘭與其他國家。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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