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俄反對派領袖納瓦尼逝世1周年 數百民眾墓前悼念

中央社莫斯科/華沙/布魯塞爾16日綜合外電報導
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首都莫斯科有數百人聚集在納瓦尼墓前悼念。(美聯社)
首都莫斯科有數百人聚集在納瓦尼墓前悼念。(美聯社)

今天是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼於北極圈監獄逝世一周年，首都莫斯科有數百人聚集在他墓前悼念，其遺孀尤莉雅則敦促支持者為「自由和平」的俄國而奮鬥。

法新社報導，許多民眾整個上午不畏嚴寒低溫，列隊經過納瓦尼（Alexei Navalny）的墓前表達悼念之意，無視俄國當局會監視他們的警告。

尤莉雅（Yulia Navalnaya）在一段今天發布的影片中說道：「我們知道自己為何奮鬥：一個在未來是自由、和平且美麗的俄羅斯。亞歷塞依（納瓦尼）夢想的俄國有可能實現，要盡一切努力讓他的夢想成真。」

納瓦尼生前是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的主要政治對手，莫斯科當局稱他是「極端主義者」。

歐洲聯盟（EU）則在納瓦尼逝世一周年之際向他致敬，還稱普亭對納瓦尼亡故負有「最終責任」。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，納瓦尼「為自由民主的俄羅斯獻出生命」，她還呼籲俄國政府釋放所有政治犯。

卡拉斯提到，納瓦尼的律師和數以百計政治犯一同被不公正地關押，俄羅斯「必須立即且無條件釋放」他們。

納瓦尼 俄羅斯 俄國

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