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求女心切 謀殺烏難民母女劫嬰 德夫婦遭判終身監禁

中央社柏林10日綜合外電報導
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德國一對夫婦因為求女心切，謀殺了一對烏克蘭難民母女，並將其新生女嬰據為己有，被判處終生監禁。(Image by Marjon Besteman from Pixabay)
德國一對夫婦因為求女心切，謀殺了一對烏克蘭難民母女，並將其新生女嬰據為己有，被判處終生監禁。(Image by Marjon Besteman from Pixabay)

德國一對夫婦因為求女心切，謀殺了一對烏克蘭難民母女，並將其新生女嬰據為己有，德國法院10日判處這對德國夫婦終生監禁。

法新社報導，德國媒體稱這對德國夫婦為馬可（Marco O.）和伊娜（Ina），分別為43歲和45歲，兩人因謀殺2名烏克蘭難民，於去年3月被捕。

法院發言人表示，西南部城市曼罕（Mannheim）的法官指出，由於兩人罪行重大，服刑15年後提早獲釋的可能性不大。

德國檢方指出，這對夫婦因「求女心切」而犯下此案。

早在2023年3月，這對德國夫婦便開始籌畫綁架幼童當成自己的小孩。據說德國太太伊娜加入一個支持俄羅斯侵略下逃亡的烏克蘭難民的Telegram群組。

這對德國夫婦在群組聊天室中認識了一名27歲的烏克蘭孕婦瑪格麗塔（Margarita R.）即將生產，並且需要翻譯上的協助。

這對夫婦在瑪格麗塔產下女嬰米亞（Mia）後不久，便邀請瑪格麗塔帶著米亞和她51歲的母親瑪麗娜（Maryna S.）共進晚餐。

德國檢方表示，這對夫婦在晚餐中偷偷加入鎮定劑。當較年長的瑪麗娜感到身體不適時，這對夫婦表示願意開車載她就醫，然後再送瑪格麗塔和女嬰回家。

檢方說，德國先生馬可先將瑪麗娜載到一處湖畔後，將她毆打致死，並將屍體投入湖中。

這對夫婦告訴瑪格麗塔，她的母親因心臟病發作正在醫院。不過，兩人並未送瑪格麗塔和她的女兒去醫院，而是將她們載到霍肯海姆（Hockenheim）附近的萊茵河畔。

檢方表示，因藥效發作而精神恍惚的瑪格麗塔遭馬可朝頭部重擊「至少3拳」後死亡。接著這對夫婦放火焚燒瑪格麗塔的屍體，然後載著當時才5週大的女嬰回家。警方查獲此案時，女嬰安然無恙。

德國「畫報」（Bild）報導，女嬰後來被送到烏克蘭由阿姨和姨丈接手照顧，現在已經滿周歲了。

德國 烏克蘭 心臟病

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