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內唐亞胡將會川普 以哈準備展開第2階段停火談判

中央社華盛頓4日綜合外電報導
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以色列總理內唐亞胡(左)今天將在華府與川普總統會面。(路透資料照)
以色列總理內唐亞胡(左)今天將在華府與川普總統會面。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡預定今天在華府與美國總統川普會面之前，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯已表示，他們準備好為雙方脆弱的加薩走廊停火協議進入新階段展開談判。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是川普（Donald Trump）1月20日重返執政後首位訪問白宮的外國領導人，對此內唐亞胡表示，這「實實在在證明了以色列與美國的結盟關係有多強韌」。兩人將討論加薩走廊（Gaza Strip）停火前景及終結戰爭的努力。

就在這場會面即將展開前的幾小時，內唐亞胡的辦公室發布聲明表示，以色列將在本周稍晚派代表團至卡達首都杜哈進行談判。

這份聲明是內唐亞胡先在華府與川普的顧問會晤後發出，與會者包括美國的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。聲明寫道：「以色列正準備讓工作層級代表團在本週末前往杜哈，以討論關於（停火）協議繼續實施的技術性細節。」

哈瑪斯（Hamas）先前已表示，他們準備好談判第2階段停火。這是由卡達、埃及和美國斡旋出的階段，目標是確保其餘人質全數獲釋，以及規劃邁向終戰的步驟。

內唐亞胡在啟程前往華府前表示，以色列分別在加薩走廊和黎巴嫩與哈瑪斯和真主黨（Hezbollah）的作戰，以及與伊朗的對抗衝突，已使得中東的「版圖重繪」。

他還說：「我相信在與川普總統密切合作下，我們能夠進一步重繪（版圖），且結果更好。」

以色列 川普 加薩

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