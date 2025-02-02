我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一國 英國將立法禁止AI生成性虐兒童圖像

封面故事／新健康飲食 川普醫生教你這樣吃

全球第一國 英國將立法禁止AI生成性虐兒童圖像

中央社倫敦1日綜合外電報導
英國政府宣布將立法明定生成性虐兒童圖像的人工智慧（AI）工具違法。（路透）
英國政府宣布將立法明定生成性虐兒童圖像的人工智慧（AI）工具違法。（路透）

英國政府1日宣布，將立法明定生成性虐兒童圖像的人工智慧AI）工具違法，是全球第一個將相關舉動列為違法的國家。

法新社報導，英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）透露，政府將把持有、創造或散播用於生成兒童性圖像的AI工具定為非法，違者最高判5年徒刑。

持有教授如何使用AI對兒童進行性虐的AI「戀童癖手冊」也將觸法，最高可判處3年徒刑。

古柏說：「我們知道，病態掠奪者在網路上的活動，往往會導致他們親自進行最可怕的虐待行為。」

她說，新法目的是「保護孩童在網路上的安全，隨著科技發展，我們必須解決線上和線下的兒童性虐待問題」。

政府表示，不肖份子使用AI工具，把兒童真實生活圖像「裸體化」，或「把其他兒童的臉孔合成到現有圖像上」，來生成兒童性虐待圖像。

政府表示，新法還將明定，「經營專為戀童癖者設計的網站，分享惡劣的兒童性虐內容或誘騙兒童建議的掠奪者」違法，最高可判處10年徒刑。

這些措施將列入「犯罪和警務法案」提交國會。

網路觀察基金會（The Internet Watch Foundation） 警告，AI生成的兒童性虐圖像不斷增加，在2024年一段30天的期間內，IWF分析師在一個暗網上發現3512張AI生成的虐童圖像。

研究發現，最嚴重類別的圖像在一年內增加10%。

AI 人工智慧

上一則

美國關稅重擊 學者：中國不是解決加拿大經濟藥方

延伸閱讀

旅遊／巡禮墨爾本 飽覽英國遺風

旅遊／巡禮墨爾本 飽覽英國遺風
美國之音：多地在英港人將赴中國使館新址抗議

美國之音：多地在英港人將赴中國使館新址抗議
研究：英國宜強化與汶萊關係 助第一島鏈台灣防衛

研究：英國宜強化與汶萊關係 助第一島鏈台灣防衛
川普簽署第2任首項立法 重申「把非法移民送回家」

川普簽署第2任首項立法 重申「把非法移民送回家」

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48
荷蘭畫家梵谷以前未知的肖像畫。取自LMI官網

拍賣50元買到梵谷肖像？專家確認真跡現值1500萬

2025-01-31 14:39

超人氣

更多 >
關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤
才說明年見…華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

才說明年見…華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光
消失27年驚爆失智 陳淑樺突現蹤引爆話題 現況曝光　

消失27年驚爆失智 陳淑樺突現蹤引爆話題 現況曝光　
批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元
北美關稅戰開打 加拿大、墨西哥宣布對美實施報復關稅 2/4同步生效

北美關稅戰開打 加拿大、墨西哥宣布對美實施報復關稅 2/4同步生效