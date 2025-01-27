我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

中央社斯德哥爾摩27日綜合外電報導
這艘名為Vezhen的散裝船，26日在瑞典海岸防衛隊伴航下進入瑞典水域，隨後於當地停泊接受瑞典當局的檢查。路透
這艘名為Vezhen的散裝船，26日在瑞典海岸防衛隊伴航下進入瑞典水域，隨後於當地停泊接受瑞典當局的檢查。路透

波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘懸掛馬爾他旗幟的散裝船，並且扣船調查。

路透報導，瑞典安全局（Swedish Security Service）發言人威克斯楚（Johan Wikstrom）表示：「我們可以證實，瑞典當局相關人員已登上這艘船進行調查。」

法新社報導，過去幾個月來，波羅的海頻傳海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。部分觀察家將這些事件歸咎俄羅斯

船舶追蹤服務網站Marine Traffic的資料顯示，這艘名為Vezhen的散裝船，昨天在瑞典海岸防衛隊伴航下進入瑞典水域，隨後於當地停泊。Vezhen於格林威治標準時間昨天凌晨0時45分航經這條光纖電纜所在的海域上方。

瑞典TV4電視台播出的畫面顯示，Vezhen停靠在瑞典南部喀斯克羅納（Karlskrona）海軍基地以南約10公里處。影像顯示，這艘船似乎有一個船錨受損。

Vezhen屬於保加利亞航運公司（Navigation Maritime Bulgare），該公司執行長卡爾契夫（Alexander Kalchev）告訴法新社，Vezhen昨天「遭瑞典海岸防衛隊追逐，被要求進入他們的領海，目前正停在錨地…接受調查。」

卡爾契夫否認該船涉及任何破壞行為，他說：「我相信我們無法斷言…這是惡意行為。」

瑞典 俄羅斯

上一則

俄羅斯夜襲 烏克蘭空軍：攔截57架無人機

延伸閱讀

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」
居民掛花遮擋測速攝像頭 交通局火大

居民掛花遮擋測速攝像頭 交通局火大
華康會史島辦新年餐會： 致力更多服務

華康會史島辦新年餐會： 致力更多服務
回應川普狂言 丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」

回應川普狂言 丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」

熱門新聞

花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
新加坡民調指出，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎。(美聯社)

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

2025-01-23 23:20
英國哈利王子，攝於2024年5月8日。(美聯社資料照)

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

2025-01-22 09:13

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43

超人氣

更多 >
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%

中國DeepSeek 屠殺美科技股 Nvidia重挫11%
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？