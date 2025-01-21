我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職未開徵關稅 道指大漲逾500點

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

尹錫悅方提戒嚴原因 指薩德系統等南韓機密外洩中國

中央社首爾21日專電

南韓總統尹錫悅今天出席彈劾案第3次開庭，回答宣布戒嚴背景等相關質疑。他的律師團也在開庭前向媒體表示，戒嚴詳細原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國、政府機關遭北韓駭客入侵、選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。

尹錫悅辯護律師團發布新聞稿表示，尹錫悅上個月決定宣布戒嚴的4大原因，除了國會不停對政府官員提出彈劾案、削減預算導致國政癱瘓之外，也提到「北韓、中國等集體主義、一黨獨大國家對西方陣營展開的混合戰」，以及選舉管理委員會系統有許多問題、可能導致中國介入選舉等。

新聞稿指稱，南韓國內對混合戰的理解、警覺心不足，並主張相關威脅正在南韓國內蔓延，例如終端高空防衛系統（THAAD，即薩德反飛彈系統）相關2級機密、軍方情報人員名單外洩至中國，還有自稱留學生的中國人以無人機拍攝軍事設施等，但都因在野黨反對而無法有效懲治，在安保、經濟、政治上存在威脅。

在選舉管理系統資安體系漏洞上，新聞稿指加拿大等國家遭中國介入選舉，南韓也曾發現遭北韓駭入憲法機構等嚴重問題，但選舉管理委員會作為獨立機關，至今仍拒絕接受外部檢查。「總統認為盤點選舉管理委員會（資安系統）相當重要，攸關正確反映民主社會的民意。」

律師團也在今天開庭審判中提交上述主張的相關證據，表示發布緊急戒嚴的條件不只是物理上的戰爭狀態，也包括在政治、經濟、安保上的重大威脅。尹錫悅是為了應對導致國政紊亂的多種威脅，才宣布緊急戒嚴。

戒嚴 尹錫悅 南韓

上一則

聯合國：2024全球旅遊業恢復到COVID-19前水準

延伸閱讀

川普回鍋 南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠

川普回鍋 南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠
碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關
南韓憲政史首次 尹錫悅就彈劾案出庭 數千名支持者場外力挺

南韓憲政史首次 尹錫悅就彈劾案出庭 數千名支持者場外力挺
李浚赫成南韓新「全民老公」 嘆最受不了「這個綽號」

李浚赫成南韓新「全民老公」 嘆最受不了「這個綽號」

熱門新聞

東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

2025-01-17 15:22
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
環保團體「 反抗滅絕」示威者怒控遭到義大利警方羞辱偵訊。(取自X影片)

7女遭義大利警察逼「脫光內衣褲蹲下」搜身 怒控遭遇有辱人格待遇

2025-01-15 21:52

超人氣

更多 >
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪
12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬

12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
川普宣布邊境緊急狀態 取消庇護APP所有申請 移民聞訊爆哭

川普宣布邊境緊急狀態 取消庇護APP所有申請 移民聞訊爆哭