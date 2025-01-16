歐盟增援加薩1.24億元 年度人道援助預算20億元

在以哈戰爭停火協議釋出之際，歐盟 宣布對加薩 走廊巴勒斯坦民眾的最新一筆人道援助1.2億歐元（約1.24億美元），並提出2025年度初估對全球人道援助預算 19億歐元（約20億美元）。

歐洲聯盟（EU）長期是巴勒斯坦國際援助的最大出資者，據歐盟執委會（European Commission）資訊，加上今天宣布的1.2億歐元，自2023年以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，歐盟對加薩走廊（Gaza）的人道資助就將超過4.5億歐元（約4.6億美元）。

歐盟提供的人道援助內容包括糧食、民生用水、健康照護及庇護所等。執委會發言人恆西洛娃（Eva Hrncirova）在例行記者會上提醒，這筆人道援金並不包括加薩走廊戰後重建援助，後者需待和平前景更明朗後才能具體化。

投入調停這場歷時15個月戰事的卡達政府15日表示，以色列和哈瑪斯已同意自19日起在加薩停火至少42天，並互換人質與囚犯。但以色列在停火消息釋出的同日仍持續空襲加薩。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，停火協議「為這個激烈渴望（和平）的地區帶來希望，但加薩的人道情況依舊非常嚴峻」。

執委會今天同時宣布2025年度對全球的人道援助預算，估計需求者將超過300萬人，據此初步框列總金額19億歐元（約20億美元）。

其中占比最大的是非洲，共約6億歐元，其次為中東地區3.75億歐元，投入亞洲的1.8億歐元以緬甸、孟加拉和阿富汗為主，烏克蘭預估援助1.4億歐元，拉丁美洲1.1億歐元。

歐盟在這筆預算中另框列近3億歐元保留款，以因應全球突發情況的緊急人道需求。