德國國會選舉倒數6周 民調顯示首重移民與經濟議題

距離德國國會大選倒數6周，最新民調顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉議題。圖為聯盟黨總理候選人梅爾茨的競選旗幟。(美聯社)

距離德國 國會大選倒數6周，各黨在這個周末啟動選舉程序。據德國公共廣播聯盟最新民調 顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉議題；由基督教民主聯盟與基督教社會聯盟組成的聯盟黨，則為選舉中最強大的力量。

德國將在2月23日舉行國會選舉。德國社會民主黨（SPD）昨在柏林舉辦黨大會，以極少數反對票確認總理蕭茲 成為社民黨總理候選人；極右翼德國另類選擇黨（AfD）則在薩克森州（Sachsen）舉辦的黨大會中，以起立鼓掌方式，通過黨主席魏德爾（Alice Weidel）成為總理候選人。

據德國公共廣播聯盟9日發布的民調（ARD-DeutschlandTrend）顯示，對總理候選人滿意度上，綠黨（Greens）總理候選人哈柏克（Robert Habeck）以28%領先。基督教民主聯盟與基督教社會聯盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（Union）總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz），以25%位居第2，較上個月減少5%。

德國另類選擇黨總理候選人魏德爾較上個月減少1%，與減少3%的社民黨總理候選人蕭茲，各獲得20%的滿意度。莎拉瓦根克內希特聯盟總理候選人莎拉瓦根克內斯特（Sara Wagenknecht）與自由民主黨（FDP）總理候選人林德納（Christian Lindner）都增加1%，獲得21%滿意度。

相較於其他政黨，社民黨在推選總理候選人時曾經歷過一番黨內較勁。現任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）曾一度為社民黨內呼聲最高的總理候選人，佩斯托瑞斯稍後出面表示他對現行國防部長一職感到滿意，並呼籲社民黨團結支持蕭茲。

民調顯示，對各黨支持率上，聯盟黨較12月下降2%，但仍以31%拔得頭籌；德國另類選擇黨以20%佔居第2；社民黨支持率較去年12月增加1%，為15%；綠黨持平，獲得14%；自民黨與左派黨（Linke）分別增加1%，為4%；莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）保持在5%；其餘政黨為7%。

據民調顯示，目前有37%的德國公民認為移民政策是當前最重要的議題，較去年12月增加14%；經濟議題較去年12月減少11%，以34%緊追；戰爭與和平議題減少4%，為14%；環境與氣候增加1%，為13%；第5為社會公義11%。

德國馬德堡（Magdeburg）在去年12月20日發生一名從2006年起住在德國的沙烏地阿拉伯男子駕車衝撞耶誕市集，造成6死，近300人受傷，讓移民政策議題的重要性在一個月內顯著提升。

德國公共廣播聯盟指出，聯盟黨目前是支持率最高的政黨，與該黨總理候選人梅爾茨本人關係不大，而是該黨對於選舉的議題設定有關。目前德國人認為基民盟與基社盟組成的聯盟黨最有能力解決德國當前問題。