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英國財政引疑慮 國會議員籲財相取消訪中

中央社倫敦9日專電
英國財政大臣里夫斯。（路透）
英國財政大臣里夫斯。（路透）

在英鎊和公債近日出現雙雙遭市場拋售、政府舉債成本上升的情況下，英國國會今天就政府財政提出緊急質詢，部分議員呼籲財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）取消訪問中國。

在野保守黨影子財相斯特萊德（Mel Stride）上午提出緊急質詢要求，里夫斯未現身應詢，而是由位階次一級的首席秘書瓊斯（Darren Jones）代答。

考量里夫斯規劃近日訪問中國、重啟2019年之後停擺的英中經濟財金對話（EFD），不少國會議員關切她人在哪裡、是否已啟程，甚至有議員指控她不敢面對國內現實、「遁逃至中國」。

瓊斯未正面回應里夫斯是否已離開英國，但強調訪中行已確認數週、里夫斯將依規劃訪中。至於為何是由他出席應詢，瓊斯說，既然質詢與公共財政有關，自然應由主責公共財政的官員、也就是他本人應詢。

根據規劃，除了里夫斯率領的官方代表團，英國金融商業界也將組成高階訪問團前往中國。英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁貝里（Andrew Bailey）也將隨同訪中。

斯特萊德在國會敦促里夫斯取消訪中、專注處理國內事務。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則說，與其飛往中國，里夫斯應即刻至國會宣布取消與就業有關的稅賦、提出真正有助經濟成長的計畫。戴維稱，前保守黨政府把英國經濟搞爛，但英國民眾為此付出的代價卻是不減反增、持續升高。

英國改革黨（Reform UK）副黨魁泰斯（Richard Tice）則稱英國正邁向財政危機，里夫斯有必要自她「荒謬的中國行」折返、給局勢撥亂反正。

保守黨籍議員、曾在保守黨政府任官的鮑德溫（Harriett Baldwin）指控里夫斯「遁逃至中國」、去年秋季宣布的預算案讓她無異是財政「縱火犯」。鮑德溫並稱財政部昨天就公共財政發布的緊急聲明「非比尋常」、意在穩定市場。

瓊斯反擊，訪問中國對英國經濟很重要，特別是在貿易和投資領域。此外，財政部昨天發布的不是緊急聲明、也不是介入市場，僅是循例回應媒體關於政府舉債空間的提問。

金融市場近日出現拋售英鎊和英國債券的情況。英鎊今早兌美元一度跌至1:1.224，達2023年11月以來新低點，而10年和30年期英國公債殖利率則分別飆升至2008年和1998年以來新高，政府舉債成本攀升。這引發英國恐財政失靈的疑慮。

財政部昨天發布聲明，強調政府遵守財政紀律「沒有妥協空間」；此外，僅英國預算責任辦公室（OBR）能準確預測政府舉債空間，其他資訊皆「純屬臆測」。

里夫斯設定的財政「鐵律」包括不靠舉債維持財政基本支出、舉債只能是為了投資。去年10月發布預算案時，官方評估里夫斯有99億英鎊的舉債空間可用。隨著舉債成本走高，政府舉債空間勢必壓縮。

里夫斯去年並宣布調升國民保險雇主提撥額等稅賦，引發企業紛紛表示有必要調高產品和服務售價、縮減人力，甚至減少產出，以應對增加的人事成本。

財政部去年另宣布調升基本工資至少6.7%，較獨立的政府諮詢機構低薪委員會（Low Pay Commission）建議的增幅5.8%要高。相關新制自今年4月開始的財政年度實施。

近期英國財政和經濟數據顯示，英國恐步入成長停滯、通貨膨脹率和利率卻難以拉低的局面。英格蘭銀行去年12月預測，英國去年最後一季經濟成長率恐為0%，而通膨率近期仍將持續微幅上揚。國家統計局（ONS）去年12月另將英國第3季實質國內生產毛額（GDP）成長率由先前估計的0.1%下修至0%。

里夫斯已表態有意刪減公共支出，以「鐵腕」管控政府財政。市場另普遍預期，里夫斯今年恐得再次宣布增稅，以避免增加舉債。

她的副手瓊斯今天在國會否認這意味現任工黨政府將實施撙節。瓊斯說，保守黨政府曾標榜的「撙節」是意識形態掛帥的政策，在不顧相關措施對公共服務的影響下，刪減公共支出、戮力達成「小政府」。相反地，工黨政府將為公共服務拓展財源。

瓊斯今天並提到，OBR擬於3月26日發布新的財政預測。

財政部 預算 殖利率

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