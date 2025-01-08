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柬埔寨前反對派議員曼谷遇刺身亡 泰警全力緝凶

中央社曼谷8日綜合外電報導
74歲的柬埔寨前議員林金亞（Lim Kimya，音譯）7日抵達泰國幾小時後，被守候在一旁的槍手連開3槍擊斃。圖為事發現場圍起封鎖線。歐新社
74歲的柬埔寨前議員林金亞（Lim Kimya，音譯）7日抵達泰國幾小時後，被守候在一旁的槍手連開3槍擊斃。圖為事發現場圍起封鎖線。歐新社

泰國警方表示，泰國法院今天對一名殺人凶嫌發出逮捕令，此人在曼谷擁擠的老城區公然槍殺一名柬埔寨前反對派國會議員。

一名因未獲授權接受採訪而拒絕透露姓名的警官說，74歲的柬埔寨前議員林金亞（Lim Kimya，音譯）昨天抵達泰國幾小時後，被守候在一旁的槍手連開3槍擊斃。

這名警官說，林金亞擁有柬埔寨和法國國籍，昨天中午與妻子、兄弟從柬埔寨入境泰國，然後搭乘巴士前往曼谷後遭到槍殺。

當地警官桑儂（Sanong Saengmanee）告訴路透，當局以預謀殺人為由，對一名41歲摩托計程車司機發出逮捕令。

曼谷警察局長暹（Siam Boonsom）表示，到目前為止的調查顯示，凶嫌是一名職業殺手。

他告訴記者：「我們已經收集證據，並知道誰是凶手…現在我們正在努力逮捕他。」

林金亞隸屬於柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party, CNRP），救國黨曾是國會最大反對黨，但2017年遭到最高法院解散。

救國黨被解散後，許多救國黨的成員因為擔憂被當時的總理洪森（Hun Sen）迫害，紛紛逃往國外。林金亞有法國護照但他選擇留下來，他當時曾對記者表示自己永遠不會放棄政治，他會留在柬埔寨。

泰國 護照 槍擊

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