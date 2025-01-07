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中國呼吸道疾病大流行引擔憂 印尼政府籲勿驚慌

中央社雅加達7日專電

自去年12月，中國出現大規模呼吸道疾病傳染態勢，其中「人類間質肺炎病毒」（hMPV）在印尼引發關注且造成民眾擔憂。印尼衛生部表示雖然已經出現病例，但強調hMPV不是新病毒，目前加強監控無需恐慌。

最近在中國傳播的「人類間質肺炎病毒」過去幾天在印尼引發討論，多個印尼媒體大篇幅報導而引發民眾擔憂。印尼衛生部上周開始採取預防措施，並表示開始監測病毒在中國與其他國家的傳播情況。

印尼衛生部6日發布新聞稿表示，印尼已出現在中國傳播的「人類間質肺炎病毒」病例，且感染的都是兒童。

不過，印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）強調，「人類間質肺炎病毒」並非新病毒，醫界和學界早已熟知，呼籲民眾不要恐慌。

新聞稿指出，印尼發現「人類間質肺炎病毒」已很長一段時間，此病毒與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不同，因COVID-19是新病毒，而「人類間質肺炎病毒」是一種早已存在的病毒，性質與流感類似，並指「人類免疫系統很早就認識該病毒，並能對其做出良好反應」。

沙迪金說：「與幾年前才出現的COVID-19不同，『人類間質肺炎病毒』是種存在已久的病毒，自2001年就有了，並自2001年來一直在世界各地傳播，至今未發生任何（嚴峻）狀況。」

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