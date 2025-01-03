我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

濟州航空空難179死哀悼期還沒過 關係企業辦抽獎活動惹議

編譯羅方妤／即時報導
南韓濟州航空一架波音737-800型客機失事，造成179人罹難。（歐新社）
南韓濟州航空一架波音737-800型客機失事，造成179人罹難。（歐新社）

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179死，政府宣布全國哀悼七天，至1月4日。在這期間，南韓許多娛樂活動紛紛取消。韓聯社報導，和濟州航空同在愛敬集團（Aekyung Group）旗下的「水原諾富特大使酒店」（Novotel Ambassador Suwon Hotel）舉辦抽獎活動的畫面流出，引起外界批評。

韓聯社和南韓「每日經濟新聞」報導，水源諾富特大使酒店約30至40名員工，12月31日下午在酒店2樓宴會廳舉行抽獎等年末活動。這間酒店是由愛敬集團子公司AK Plaza持有，委託法國雅高酒店集團（Accor）經營。

韓聯社指出，這場活動是以每3個月一次的季度會議形式舉行，但卻辦在全國哀悼期期間。活動流程包括介紹新員工、獎勵優秀員工和資深員工、壽星慶祝活動、抽獎及切蛋糕等。外流畫面顯示，總經理親自主持抽獎，而台下員工隨著獎項愈來愈大，也愈來愈亢奮。

總經理在活動尾聲提及濟州航空空難，稱「對目前情況，特別是濟州航空空難，感到非常抱歉。但我們決定照常發放績效獎金」。這令在場員工紛紛鼓掌歡呼。

然而，該酒店濟州航空空難後僅兩天，且正值全國哀悼期間仍舉行這類活動，也引發公眾不滿。連內部員工也質疑酒店做法是否合適。

愛敬集團則證實確實有舉行這場活動，但稱活動僅是簡單的會議，並非年終性質的活動。該集團也說，空難發生後已指示取消所有活動，但酒店是委外經營，未能善加控管，並承認有疏失。他們承諾，會向雅高集團核實相關狀況，並加強教育全體員工。

濟州航空 南韓

上一則

新一輪杜哈和談前夕 以國加強空襲加薩走廊 至少71死

下一則

川普呼籲英國拆除風電設備 轉向開放北海油田

延伸閱讀

南韓濟州航空遭搜索 執行長限制出境

南韓濟州航空遭搜索 執行長限制出境
韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火

韓警持續搜尋濟州航空死者遺物 客機殘骸突起火
南韓警調查179死空難 突襲搜索務安機場與濟州航空

南韓警調查179死空難 突襲搜索務安機場與濟州航空
擔心空難「家人應搭不同班機？」 網曝心聲：存活的不好受

擔心空難「家人應搭不同班機？」 網曝心聲：存活的不好受

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證
紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫

紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返