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蒙特內哥羅槍擊案增至12死4傷 槍手自戕身亡

中央社蒙特內哥羅首都波德里查2日綜合外電報導
蒙特內哥羅1日發生大規模槍擊事件。圖為事發地警方圍起封鎖線。美聯社
蒙特內哥羅1日發生大規模槍擊事件。圖為事發地警方圍起封鎖線。美聯社

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅當局表示，1名男子昨天在小鎮切提涅（Cetinje）射殺12人後，於今天凌晨因自戕傷重身亡。這是該國最嚴重的大規模攻擊事件之一。

路透報導，警方表示，襲擊者為45歲的馬丁諾維契（Aleksandar Aco Martinovic）。他在昨天下午於切提涅的1家餐廳與人發生爭執後開火，造成4人死亡。

檢察官納斯蒂克（Andrijana Nastic）表示，他隨後在另外3個地點槍殺了8人，其中包括2名兒童。

蒙特內哥羅內政部長薩拉諾維契（Danilo Saranovic）表示，馬丁諾維契在切提涅自家附近遭警方圍捕後試圖自殺，今天凌晨在送醫途中傷重不治。

薩拉諾維契告訴國家廣播電視台RTCG：「當他發現自己處於無望的境地時便試圖自殺。他並非當場死亡，而是在送醫途中不治。」

警方指出，馬丁諾維契喝了很多酒，並有非法持有武器的前科。

蒙特內哥羅臨床中心（Clinical Center of Montenegro）主任拉多維奇（Aleksandar Radovic）表示，另有4人在槍擊事件中受重傷，其中1人傷勢危急。

蒙特內哥羅1日發生大規模槍擊事件。圖為一輛警車停在槍手家前。美聯社
蒙特內哥羅1日發生大規模槍擊事件。圖為一輛警車停在槍手家前。美聯社

內政部 槍擊

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