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親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談

中央社大馬士革30日綜合外電報導

敘利亞新聞社報導，敘利亞實質領導人夏拉今天和烏克蘭外長率領的代表團舉行會談。在親俄的敘利亞前總統阿塞德垮台後，基輔當局亟欲和敘國新領導層建立關係。

敘利亞新聞社（SANA）未提供雙方在敘國首都大馬士革（Damascus）會談的細節，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）27日表示，烏克蘭已經向敘利亞提供第一批糧食援助。

澤倫斯基表示，500公噸小麥麵粉已運往敘利亞，這是基輔當局和聯合國世界糧食計劃署（UN World Food Programme）所合作人道計畫「烏克蘭穀物出口」（Grain from Ukraine）的一環。

阿塞德（Bashar al-Assad）是俄羅斯的親密盟友，在他遭推翻並逃往俄國後，身為全球穀物和油籽作物主要生產國和出口國的烏克蘭表示，該國希望和敘利亞恢復關係。

烏克蘭傳統上出口小麥和玉米至中東國家，但卻未出口到敘利亞，因為阿塞德從俄羅斯進口糧食。

俄羅斯和敘利亞消息人士12月初告訴路透，鑑於敘利亞新政府的不確定性以及費用支付延宕，俄羅斯已暫停供應敘利亞小麥。

俄羅斯過去利用複雜的金融和物流手法，繞過西方國家對莫斯科和大馬士革的制裁措施，供應敘利亞小麥。

夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的沙姆解放組織（HTS）推翻阿塞德後，俄羅斯在敘利亞位於拉塔基亞（Latakia）的赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）和坐落塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地前景未卜。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄羅斯在敘利亞的軍事基地將是莫斯科與大馬士革新領導層討論的主題。

夏拉本月表示，敘利亞和俄羅斯的雙方關係應符合共同利益。

敘利亞 俄羅斯 烏克蘭

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