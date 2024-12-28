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韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

亞塞拜然總統告訴普亭：失事客機遭外部物理、技術干擾

編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）、亞塞拜然總統阿利耶夫10月8日在莫斯科的獨立國協領袖峰會場邊會晤。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）、亞塞拜然總統阿利耶夫10月8日在莫斯科的獨立國協領袖峰會場邊會晤。（路透）

法新社28日報導，亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克墜毀，亞塞拜然總統阿利耶夫向俄羅斯總統普亭說，該機墜機前曾遭受外部物理和技術干擾。

該機原訂從亞塞拜然首都巴庫飛往俄羅斯城市格羅茲尼，但最後墜毀在哈薩克西部城市阿克套附近，機上67名乘客和機組員有38人罹難。

亞塞拜然總統府聲明，阿利耶夫強調該機在俄國領空遭遇前述干擾，導致完全失去控制。阿利耶夫也指出，該機機身有許多孔洞，並因為外來物體在該機飛行中穿透機艙，導致多名乘客和機組員受傷；生還的空服員、乘客證詞，都提供外部物理和技術干擾的證據。

克里姆林宮則說，普亭就發生在俄國領空的悲慘事件向阿利耶夫致歉。普亭並說，該機屢次嘗試降落在格羅茲尼；當時有烏克蘭無人機正襲擊格羅茲尼等3個地方，俄國防空系統加以擊退。

烏克蘭總統澤倫斯基28日也說，已與阿利耶夫通話並就該起空難致哀，當務之急是對事件做徹底調查，釐清事發經過的種種疑問，「俄國必須提供清楚解釋並停止散布假訊息」。

白宮國安會發言人柯比27日說，美國獲悉若干初步跡象，確實指向該機遭俄國防空系統擊落的可能性，但以調查進行中為由婉拒詳述。路透也引述亞塞拜然消息人士指出，該機據信是遭俄國防空系統擊落。

歐盟外交事務主管卡拉斯在社群媒體X呼籲對這起空難進行迅速、獨立的國際調查，並說此事件明白令人想起2014年馬航MH17班機空難；該機遭俄羅斯在烏東支持的反抗分子發射的地對空飛彈擊落。

俄國 普亭 俄羅斯

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