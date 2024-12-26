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巴拿馬總統：運河主權不容談判 不給美國船降價

新華社巴拿馬城12月26日電
巴拿馬總統穆里諾。（歐新社）
巴拿馬總統穆里諾。（歐新社）

巴拿馬總統穆里諾26日說，巴拿馬運河主權屬於巴拿馬，絕不存在任何重新談判的餘地。巴拿馬運河如今由巴拿馬人自主管理，通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。

穆里諾在記者會上回答新華社記者提問時表示，美國在控制巴拿馬運河時給予巴拿馬的經濟補償微乎其微。巴拿馬人付出了數代人的努力才成功收回運河主權，美國當選總統川普關於「收回」巴拿馬運河的言論無視歷史事實。

穆里諾認為，川普發表相關言論純粹是出自「地緣政治的恐懼」。他指出，巴拿馬運河如今由巴拿馬人自主管理。

穆里諾還提醒川普，巴拿馬運河與美國經濟緊密相連，保障運河正常運行對美國進出口貿易至關重要。他強調，巴拿馬運河通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。

川普近日多次聲稱運河是「美國重要國家資產」，威脅美國將「收回」巴拿馬運河。穆里諾22日就此發表聲明回應說，巴拿馬運河及其毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。哥倫比亞、智利、墨西哥、委內瑞拉等拉美多國隨後紛紛表態，支持巴拿馬捍衛運河主權。

川普 墨西哥

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