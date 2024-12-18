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南韓總統府警衛處拒搜查 合作偵查本部再遇阻

中央社首爾18日綜合電即時報導
17日一名南韓警察站在首爾憲法法庭前。美聯社
17日一名南韓警察站在首爾憲法法庭前。美聯社

南韓「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部今天表示，總統府下午以涉及軍事機密、公務等為由，通報無法協助針對有關伺服器的扣押調查。

根據韓聯社，合作偵查本部特別偵查團昨天上午派偵查員前往龍山總統府，搜查總統府內的警衛處，但警衛處以「刑事訴訟法」規定「公務和軍事機密要地不可擅自入內搜查」為由進行阻攔。

據報導，雙方對峙近8小時後，特別偵查團於下午6時左右撤離。總統府警衛處表示，將於翌日告知是否配合扣押搜查。

總統府警衛處伺服器記憶體儲存警察廳長趙志浩等人的電話通話記錄。趙志浩在戒嚴令發布當天曾與總統尹錫悅通了6次電話。

合作偵查本部11日曾試圖搜查龍山總統府和聯合參謀本部等部門，但警衛處同樣以涉軍事機密、公務等為由阻止進入。偵查員在收到總統辦公室提供部分資料後撤離，雙方當時也對峙近8個小時。

另一方面，南韓憲法法院昨天下令總統尹錫悅在24日之前提交「12·3緊急戒嚴」相關國務會議紀要和戒嚴令等資料。

憲法法院要求尹錫悅提交的資料包括舉證計劃、證據清單、戒嚴相關國務會議紀要、戒嚴司令部司令朴安洙頒布的「第一號戒嚴令」。

憲法法院今天表示，院方前一天以電子送達方式向尹錫悅方面發送上述命令，今天上午再度向其發送郵件。但文件是否送達仍是未知數。

憲法法院已於16日向總統辦公室和官邸分別發送彈劾決議書等相關文件，但分別因「收件人不在」和「總統警衛處拒收」而未能送達。

戒嚴 尹錫悅 南韓

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