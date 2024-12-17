英官員：外國影響力登記計畫 擬2025年夏實施

英國政府擬於明年發布「外國影響力登記計畫」。（路透）

英國內政部 主責安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis）16日在國會指出，政府擬於明年發布「外國影響力登記計畫」施行規定，並在夏天開始實施計畫。

他說，「國家安全」是任何政府的首要責任。一旦遭遇外國影響力干預或間諜活動，無論相關活動是來自中共 中央統戰部或任何與外國政府有關的行為者，英國政府一向會迅速動用所有可用工具，包括司法起訴、制裁、外交手段和排除相關人士於體系或國境之外，以維護國家安全。

賈維斯指出，除了恐怖主義威脅，英國持續面臨數個國家企圖傷害英國安全。他點名中國、俄羅斯、伊朗 ，並稱英國政府的反應措施，就強健與細膩度而言，在世界堪稱數一數二。

賈維斯是在出席國會下議院緊急質詢時，作以上表示。安德魯王子（Prince Andrew）曾經十分親近的中國商業夥伴楊騰波遭英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）認定為中共中央統戰部效力、在英國從事秘密活動，近日引發軒然大波。下議院16日臨時舉行以統戰部在英活動為主題的質詢，賈維斯代表政府答詢並發表聲明。

提出緊急質詢要求的在野保守黨籍國會議員暨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）問，中國是否會被列入外國影響力登記計畫（FIRS）的「加強管控」等級，以及FIRS何時上路、其暫緩實施是否如外界盛傳與金融商業界及部分政府部會施壓有關。

史密斯提到，時任主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）曾公開表示，保守黨執政下的英國內政部贊成將中國納入FIRS的「加強管控」等級。這意味像楊騰波這樣的統戰部成員若不登記，就得面對嚴重後果。

FIRS與英國2023年版「國家安全法」（National Security Act）有關；該法是在獲國會跨黨派高度共識的情況下通過實施，賦予情報安全和執法機關更大權限，以更有效應對日益複雜的外國敵意活動。

然而，在幾經延宕、各利害相關方角力與規範鬆綁後，FIRS仍未能在英國今年7月國會大選前付諸施行。勝選並取代保守黨上台執政的工黨以「措施仍未盡完善」等理由，決定暫緩實施FIRS，至今年底前都不會啟動。不少意見認為，這與試圖修復對中關係的英國新政府顧忌北京反應有關。

去年在內政大臣任內對楊騰波下達禁止入境令的國會議員布瑞弗曼（Suella Braverman）16日在下議院提到，7月大選前，FIRS就已準備好上路；圖根哈特則說，部會文官曾告知他，FIRS最晚可在今年底前開始實施。

圖根哈特指出，他不想糾結於FIRS到底在哪個時間點可以就緒，重點是，若中國不會被列入「加強管控」等級，則FIRS根本毫無價值。

回應議員詢問和質疑，賈維斯強調，新政府7月上台時，發現FIRS仍未準備好上路，但正加快速度完善相關措施。

他指出，前政府打造、用於FIRS的網路軟體未盡完善，且相關施行計畫事實上「不夠強健」。

賈維斯說，在FIRS正式上路前，政府將提早3個月公告，以利可能受影響的個人和實體有充分時間準備。至於哪些國家將被納入「加強管控」等級，英國政府仍在確認，並依據情報和安全風險分析進行評估。