我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫期申請紓困貸款想還 被列「違約」店家：噩夢一場

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

尹錫悅可能因戒嚴提前下台 美國抗中計畫恐出現破口

編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾國會前方11日舉行要求彈劾尹錫悅總統的活動，一名抗議者戴著尹錫悅面具，手握象徵性的監獄鐵窗。路透
南韓首爾國會前方11日舉行要求彈劾尹錫悅總統的活動，一名抗議者戴著尹錫悅面具，手握象徵性的監獄鐵窗。路透

美日韓大衛營峰會2023年首度舉行時，美國總統拜登誇稱三國「創造歷史」。但隨著南韓總統尹錫悅因為試圖戒嚴而面臨彈劾，外交官、官員與分析師指出，外界質疑，南韓下一屆政府，可能讓川普上台後更難對抗中國。

金融時報11日報導，尹錫悅堅定支持美國，主導對日和解，對中國與北韓採取比左翼前總統文在寅更鷹派的立場，但南韓新政府卻可能來自政治光譜另一端。

史丹福大學東亞研究講師施奈德（Daniel Sneider）表示，「與美日建立的三邊安全合作架構，是未來左翼政府最有可能的目標，而且我認為很可能將倒退。實際上川普對這樣的聯盟行動並未表現出興趣，這將讓南韓左派更加容易退出這一架構」。

尹錫悅的外交政策受到左翼在野共同民主黨及黨魁李在明嚴厲指責，如果尹錫悅提前下台，最有可能接任的就是李在明。

尹錫悅執政期間韓日外交和解，李在明稱之為「我國外交史上最可恥和災難性的時刻」，預計李在明將對北韓與俄羅斯尋求更加和解的路線，並排除向烏克蘭供應武器。

尹錫悅2023年受訪時暗示北京對台海緊張局勢負有責任後，陸韓關係陷入危機，李在明當時卻與中國大使公開聯合現身，引發爭議。而李在明3月底為同黨同志拉票時公開說，南韓不應採取敵意外交觸怒中國消費者，只要對中國與台灣都說謝謝就好了，而且還特別用中文講「謝謝」，讓執政的國民力量黨指責他對中國採取「屈從」態度。

南韓智庫「韓國國家安全研究院」中國中心主任朱宰佑表示，「李在明和共同民主黨可以說是親中國，因為他們將改善與北京關係視為改善對北韓關係的前提」。

一位匿名日本政府資深官員指出，東京和首爾關係「良好且不斷改善」不過2年，日方不想回到文在寅執政5年期間經常陷入緊張的關係，「我們認為，南韓過去幾天發生的事情非常負面」。

報導指出，外國的外交官和官員現正質疑，他們是否忽視了尹錫悅的反民主傾向。亞洲政治專家、羅馬路易斯大學客座教授德魯樂漢 （John Delury）表示，亞洲保守派政治人物往往在華府過關，因為他們打著「親美」和「親聯盟」的招牌。

雖然現在的問題是川普上台後會發生什麼事，但一名駐韓美軍前顧問認為，不管首爾接下來是誰掌權，美國主導的「重塑」區域經濟、國防和技術供應鏈遠離中國，都將繼續下去，「事實是，當今地緣戰略環境，將限制南韓政治左派的歷史傾向，難以遠離美國和志同道合國家而與中國更密切結盟」。

南韓 李在明 尹錫悅

上一則

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人

下一則

澤倫斯基會晤川普談終戰：烏克蘭需要安全保證

延伸閱讀

南韓總理：曾力勸尹錫悅不要實施戒嚴 但不被採納

南韓總理：曾力勸尹錫悅不要實施戒嚴 但不被採納
沉默8天後 北韓勞動新聞首度報導南韓戒嚴風波

沉默8天後 北韓勞動新聞首度報導南韓戒嚴風波
李在明痛批韓執政黨 誓言14日彈劾尹錫悅

李在明痛批韓執政黨 誓言14日彈劾尹錫悅
國民力量黨保尹錫悅 紐時：南韓政局陷動盪與不確定

國民力量黨保尹錫悅 紐時：南韓政局陷動盪與不確定

熱門新聞

2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00

超人氣

更多 >
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機