因掃毒戰遭調查 杜特蒂：不道歉、不推託

菲律賓前總統杜特蒂。(美聯社)

菲律賓前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）今天赴參議院 ，為掃毒戰調查作證時，強烈捍衛他發動的致命反毒戰爭。

警方表示，掃毒行動導致6000多人死亡，但人權組織估計，有數以萬計男子遭警察和義警殺害，其中大部分是窮人，而且往往沒有證據證明他們與毒品 有關。

國際刑事法院（ICC）正在調查稱這些殺戮是國家批准的「反人道罪」的指控。

79歲的杜特蒂開頭就說：「不要質疑我的政策，我不會道歉，也不會推託，我做了我必須做的事，無論你們相不相信，我都是為了國家。」

「我討厭毒品，毋庸置疑。」

杜特蒂在2016年上任後不久發起反毒行動，他下令，警察如果認為他們的生命受到威脅，可逕行開槍射擊毒品嫌疑人。

儘管鎮壓行動遭到廣泛譴責並引發國際調查，但只有9名員警因殺害毒品嫌疑人遭到定罪。

在杜特蒂的繼任者小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，反毒戰爭仍在持續，但小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）更重視預防和戒癮。

儘管兩位前後任總統激烈爭執，但小馬可仕強調他的政府不會配合國際刑事法院調查。

菲律賓2019年奉杜特蒂指示退出國際刑事法院，但國際刑事法院表示，對菲律賓退出前的殺戮事件，以及杜特蒂當總統前擔任南部納卯（Davao）市長期間發生的殺戮事件，擁有管轄權。