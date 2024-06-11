100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

紐約郵報(New York Post)報導，昨日一部預定從希臘雅典起飛的卡達航空(Qatar Airways)客機，於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人不得不脫掉衣服，甚至熱到暈厥。

機上一名乘客柯林斯(Garth Collins)表示，有人在機艙中熱到脫水昏倒。

在他拍攝的影片裡，可看到乘客在擁擠的機艙內試圖搧風散熱，有一些人脫掉上衣，赤裸的胸前滿是汗珠。

客機乘客中包含近50名到希臘參加IFMA世界泰拳錦標賽的拳擊手，身為運動治療師的柯林斯說，連這些耐力及體能過人的運動員都大汗淋漓、苦不堪言，更不用說其他乘客所面臨的壓力和危險。

柯林斯說，乘客在悶熱的機艙中煎熬了三個半小時，才被允許下機，卡達航空公司不僅沒有與乘客溝通，連報到櫃台也只有一名員工；乘客在下機後，只得到一杯水和一小杯軟性飲料。

泰國 拳擊手西提猜( Thannachai Sidsongpeenong)也在飛機上，他說情況糟到令他震驚，「我覺得自己能撐過來很幸運。」

該班機原訂於周一下午6時20分在卡達降落，結果延遲至周二上午10時30分才抵達。