發現降膽固醇物質 日本科學家遠藤章病逝享耆壽90歲

日本 生物化學家、東京農工大學特別榮譽教授遠藤章（Akira Endo），以發現降低血液中膽固醇的物質「史他汀」（statins）聞名。他於5日在東京因病逝世，享耆壽90歲。

法新社報導，史他汀類藥物可以避免心臟病 或中風 ，是全球最常見的處方藥物之一。

遠藤章的長期合作夥伴蓮見惠司（Keiji Hasumi）教授表示，遠藤章於5日過世。

蓮見告訴法新社：「他的發現很偉大。在遠藤之前，史他汀並不存在。…就像發現盤尼西林一樣，發現史他汀也具相同的價值和影響力。」

約翰霍普金斯醫療集團（Johns Hopkins Medicine）表示，全球超過2億人服用史他汀類降血脂藥物。研究顯示，2023年全球史他汀類藥物市場的價值達150億美元，且預期將持續成長。

根據日經中文網報導，遠藤是日本秋田縣人，他的研究成果受到世界認可。1973年，身為日本藥廠三共（目前的第一三共）研究人員的遠藤章，從利用青黴菌製造的物質中發現了一種可以抑制膽固醇合成的史他汀。各製藥廠將史他汀作為治療藥物推向市場。

在進入東京農工大學後，遠藤利用從微生物中發現的物質，從事開發預防齲齒口香糖及化妝品等產品。退休後，他在自己創辦的公司繼續進行研究。