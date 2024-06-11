我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

華郵：川普核心圈 考慮推出「義務役」

發現降膽固醇物質 日本科學家遠藤章病逝享耆壽90歲

中央社東京11日綜合外電報導

日本生物化學家、東京農工大學特別榮譽教授遠藤章（Akira Endo），以發現降低血液中膽固醇的物質「史他汀」（statins）聞名。他於5日在東京因病逝世，享耆壽90歲。

法新社報導，史他汀類藥物可以避免心臟病中風，是全球最常見的處方藥物之一。

遠藤章的長期合作夥伴蓮見惠司（Keiji Hasumi）教授表示，遠藤章於5日過世。

蓮見告訴法新社：「他的發現很偉大。在遠藤之前，史他汀並不存在。…就像發現盤尼西林一樣，發現史他汀也具相同的價值和影響力。」

約翰霍普金斯醫療集團（Johns Hopkins Medicine）表示，全球超過2億人服用史他汀類降血脂藥物。研究顯示，2023年全球史他汀類藥物市場的價值達150億美元，且預期將持續成長。

根據日經中文網報導，遠藤是日本秋田縣人，他的研究成果受到世界認可。1973年，身為日本藥廠三共（目前的第一三共）研究人員的遠藤章，從利用青黴菌製造的物質中發現了一種可以抑制膽固醇合成的史他汀。各製藥廠將史他汀作為治療藥物推向市場。

在進入東京農工大學後，遠藤利用從微生物中發現的物質，從事開發預防齲齒口香糖及化妝品等產品。退休後，他在自己創辦的公司繼續進行研究。

日本 心臟病 中風

上一則

日本海衛隊4月海鷹墜海7人至今下落不明 防衛省研判全員8人悉數罹難

下一則

G7領袖本周齊聚義大利 磋商加強援助烏克蘭

延伸閱讀

移居日本的外國人別想漏保國民年金 厚生省10月升級系統

移居日本的外國人別想漏保國民年金 厚生省10月升級系統
日本商界罕見建議官方 快開放「婚後不同姓」 海外1狀況常被拒入內

日本商界罕見建議官方 快開放「婚後不同姓」 海外1狀況常被拒入內
松立假期日本北海道團 精彩景點享用美食

松立假期日本北海道團 精彩景點享用美食
日本宮崎義之教授發表褐藻醣膠研究成果

日本宮崎義之教授發表褐藻醣膠研究成果

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高
捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光
他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家

他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家