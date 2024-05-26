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日經：中日韓將重啟FTA磋商 中方願意討論補貼爭議

編譯劉忠勇／綜合外電
日經報導，為三方峰會所擬的聯合聲明草文指出，三方將就推動「未來導向的三邊FTA」交換意見。(美聯社)
日經報導，為三方峰會所擬的聯合聲明草文指出，三方將就推動「未來導向的三邊FTA」交換意見。(美聯社)

日經新聞報導，日本南韓、中國可望在首爾時間周一的高峰會上同意重啟自由貿易協定（FTA）協商，2019年後相關談判擱置至今。

報導說，日本將要求中國節制對國有企業補貼和優惠待遇，這種做法已導致生產過剩，也要求解除可能阻礙所謂「可資信任的資料自由流通」（Data Free Flow with Trust，簡稱DFFT）的電子商務措施。

報導說，為三方峰會所擬的聯合聲明草文指出，三方「將舉行會談以加速協商，目標是達成日、中和韓互蒙其利的優質且共融的FTA」。各國將就推動「未來導向的三邊FTA」交換意見，也就是說，談判格局將高於往年。

中日韓最初在2012年11月宣布啟動FTA協商，但談判在2019年11月第16輪磋商後中止。因經濟走弱，中國已主動呼籲重新啟動協商。

日本首相岸田文雄認定，在當前情況下，中國現在可能會積極回應且願意討論解決這類問題。

中日韓都是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的成員，此協定已於2022年生效。日經指出，FTA將視為「RCEP Plus」，也就是說，自由化的程度將超過RCEP。

譬如，在進入市場的部分，這些國家將致力完全取消對汽車及其零組件的關稅，這是RCEP未涵蓋的。

在規則部分，日本在內各方要求減少產業補貼以及對國有企業的特殊待遇，這些條款也未納入RCEP。知情人士告訴日經，中國非正式表示願意討論這些議題。

與此同時，西方國家對中國電動車和太陽能板生產過剩表示關切，也認為這是過度補貼的結果。

在電子商務方面，日本將要求中國禁止強制外國公司披露軟體原始碼，聲稱這種做法阻礙了可資信任的資料自由流通。

消息人士告訴日經，三方FTA可以是一次要求中國制定更公平規則的機會。

2023年，中國以日本排放核廢水入海為由，禁止進口所有日本海產。日本要求中國立即解除這禁令，也會在FTA協商提出這個問題。

消息人士告訴日經，岸田與南韓總統尹錫悅目前關係良好，讓日本現在更容易在三邊架構內專注處理中國相關的問題。

日本 RCEP 南韓

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