我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大法官艾里托再爆掛旗爭議 審理川普案立場受質疑

司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟

墨西哥競選活動舞台倒塌增至9死 總統候選人暫停造勢

中央社墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市22日綜合外電報導
墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲今晚在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，這場意外造成至少9人喪命，另有約63人受傷。美聯社
墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲今晚在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，這場意外造成至少9人喪命，另有約63人受傷。美聯社

墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲今晚在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，根據該州州長賈西亞，這場意外造成至少9人喪命，另有約63人受傷。

事故地點是在墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza Garcia）。新利昂州州長賈西亞（Samuel Garcia）指出，罹難者包含8名成人和1名兒童。他並趕往一家醫院探視在院中接受手術的3名傷者。

美聯社報導，事故影片顯示，阿爾瓦雷茲（Jorge Álvarez Máynez）當時正向台下高喊他名字的群眾揮手，接著他抬頭一看，發現背後的巨型螢幕及金屬舞台鷹架朝他的方向倒塌，於是他迅速跑到後台以免被砸中。

根據社群媒體的影片，競選活動舞台突然朝人群倒塌，台上的政治人物趕緊找掩護，驚慌民眾尖叫逃竄，有人試著從金屬舞台鷹架底下爬出來。

談到瞬間颳起的狂風導致舞台倒塌，阿爾瓦雷茲告訴記者：「我不曾經歷過如此突如其來的事情。」

事故之後，軍警和其他官員在意外現場的公園巡視，許多嚇壞的人坐在附近，對這件慘劇仍心有餘悸。

阿爾瓦雷茲在當地醫院確認無礙後，隨即返回事故現場。他宣布暫停競選活動，希望當局調查這起意外，並請求調查過程保持透明。

墨西哥將於6月2日舉行總統大選，公民運動黨（Citizens' Movement）總統候選人阿爾瓦雷茲在民調暫居第3名，他的支持率遠遠落後執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），以及代表廣大反對派聯盟的加維斯（Xochitl Galvez），這兩人在民調分居1、2名。

墨西哥 民調 社群媒體

上一則

涉嫌大規模收賄 俄羅斯副參謀總長沙馬林被捕

延伸閱讀

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死50傷

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死50傷
墨西哥近百隻吼猴被熱死 「像蘋果一樣從樹上摔落」 幾分鐘就喪命

墨西哥近百隻吼猴被熱死 「像蘋果一樣從樹上摔落」 幾分鐘就喪命
美中關係緊張 墨西哥有望受惠成經濟大贏家

美中關係緊張 墨西哥有望受惠成經濟大贏家
「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被」退休

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被」退休

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣