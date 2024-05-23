我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶亞太裔傳統月 紐約首位華人女性分局長 市警表彰

報告：紐約八成高中家長 批抽籤入學制

涉嫌大規模收賄 俄羅斯副參謀總長沙馬林被捕

中央社莫斯科23日綜合外電報導
軍事法庭下令將俄羅斯參謀總部副參謀總長沙馬林（Vadim Shamarin）還押候審，因為他涉嫌大規模收賄。美聯社
軍事法庭下令將俄羅斯參謀總部副參謀總長沙馬林（Vadim Shamarin）還押候審，因為他涉嫌大規模收賄。美聯社

俄羅斯國營通訊社今天報導，俄羅斯以貪腐罪名逮捕1名高階將領。俄羅斯在進攻烏克蘭2年多後，正在對軍事領導階層進行令人矚目的改組。

法新社報導，俄羅斯國營通訊社引述軍事法庭新聞單位報導，軍事法庭下令將俄羅斯參謀總部副參謀總長沙馬林（Vadim Shamarin）還押候審，因為他涉嫌大規模收賄，這項指控最高可處15年徒刑。

路透社引述俄羅斯媒體報導，俄羅斯以涉嫌大規模收賄罪名，關押參謀總部副參謀總長沙馬林中將，這是一系列逮捕高階軍官的最新一起。

根據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，沙馬林因涉嫌詐欺而遭關押，他的住所也遭到搜查。

這是自4月俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）因涉嫌收賄被關押候審以來，第4名被捕的高階國防官員。

另外，俄羅斯國防部人事主管庫茲涅佐夫（Yuri Kuznetsov）中將和俄羅斯第58集團軍前司令波波夫（Ivan Popov）少將也相繼被捕。

這一系列逮捕行動發生之際，俄羅斯國防部發生重大人事改組，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月解除久任國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的職務，由前副總理貝洛索夫（Andrey Belousov）取代。

在國防部和參謀總部發生一系列逮捕行動後，克里姆林宮今天否認當局正在對俄羅斯高階軍官進行針對性的整肅行動。

俄羅斯 國防部 普亭

上一則

歐洲3國同日宣布承認巴勒斯坦 法德不跟進 美反對「單方面承認」

延伸閱讀

英防相稱中國提供「致命援助」給俄羅斯 美國安顧問：沒觀察到

英防相稱中國提供「致命援助」給俄羅斯 美國安顧問：沒觀察到
中國宣布金馬台周邊軍演 台灣國防部：嚴陣以待

中國宣布金馬台周邊軍演 台灣國防部：嚴陣以待
醜聞纏身又陷助理間諜案 德極右派歐洲議員遭切割

醜聞纏身又陷助理間諜案 德極右派歐洲議員遭切割
俄提案修改海洋邊界引北約國家擔憂 官網刪除草案

俄提案修改海洋邊界引北約國家擔憂 官網刪除草案

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣