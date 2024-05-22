世界最貴 紐西蘭這根羽毛拍賣近3萬元

鐮嘴垂耳鴉（huia）。（取材自維基百科）

一根已經滅絕的紐西蘭鐮嘴垂耳鴉（huia）的羽毛，在一場拍賣 會上以4萬6521.5紐幣（約2萬8417美元）的價格被售出，創下了全球最昂貴羽毛紀錄。由於這根羽毛官方認定的珍寶，購買者沒有文化部門允許，不能將它帶出紐西蘭。

《BBC》報導，這根價值不的羽毛，韋伯拍賣公司（Webb's Auction House）在拍賣前，原預估能賣到3000美元，最終打破了之前的紀錄，以28417美元成交，比過去同類的羽毛賣價高450%。

由於鐮嘴垂耳鴉已經絕種，被毛利人視為神聖的存在，牠們的羽毛常被酋長和家人戴在頭飾上，也作為禮物贈與或交易使用。鐮嘴垂耳鴉的羽毛是紐西蘭政府官方認定的珍寶，只有登記有案的收藏家才能購買，且未經文化和遺產部許可不得攜帶出境。

中時新聞網報導，鐮嘴垂耳鴉是紐西蘭本地的一種小型雀科鳥類，以其優美羽毛和精湛跳躍能力著稱，其翼羽尖端有獨特的白色邊緣尤其顯眼。根據紐西蘭博物館 的記載，這種鳥的最後確認出沒是在1907年，但在那之後的20到30年間，仍有未經證實的目擊報告。

韋伯拍賣公司裝飾藝術部主管Leah Morris表示，這根售出的羽毛「狀況很好」。她說，「它依然保有獨特的光澤，也沒有蟲蛀的破損。」

她補充說，拍賣行已將這根羽毛裱框在防紫外線玻璃後，並使用了檔案用紙，這意味著它將能「長期保存下去」。