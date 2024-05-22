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征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本小林尊宣布退休

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征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

編譯周辰陽／即時報導
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

連續6度贏得吃熱狗大賽的日本傳奇大胃王小林尊宣布，退出所有未來的大胃王比賽，原因是已經沒了競爭的食慾。

紐約郵報報導，今年46歲的小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休，原因在於醫師發現他的大腦已經變得對高度加工食品感到排斥。

小林尊說，「過去20年，我一直在這個領域，我擔心我決定的後果，但最重要的是，我想要修復大腦跟腸道」。

小林尊表示，自己的食慾近年來開始消退，現在從未感到絲毫的飢餓，有一次可以3天沒有進食。他在紀錄片解釋，「當你吃得太多，就會失去聞到食物的能力，也忽視身體的訊號，像是飽足感」。

醫生分析了腦部掃描，發現小林尊看到食物的時候，大腦所有牽涉到噁心的區域都會啟動。神經心理學家古普塔（Annie Gupta）說，「你的大腦仍然認為你正在比賽，處在吃高度加工食品的狀態」。

德國科學家恩德斯（Giulia Enders）則表示，「一切都必須共同努力以抑制你的系統，以便你不會對越來越多的食物感到噁心。你可以看到，你的身體為了你想要的走得有多遠，哪怕必須傷害自己」。

小林尊據稱試圖連接自己大腦，現正專注以更小的份量，吃下更多有營養的食物。他宣布，「我想要生活得健康長壽，所以我已決定退出大胃王比賽」。

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