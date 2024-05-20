喬治克隆尼妻 促成國際刑事法院對以哈領袖下逮捕令

喬治克隆尼(左)與其妻艾莫·克隆尼。艾莫·克隆尼在國際刑事法院(ICC)起訴以色列總理內唐亞胡和哈瑪斯領袖的決定上，發揮了重要影響。(路透)

影星喬治克隆尼(George Clooney)的妻子艾莫·克隆尼(Amal Clooney)，在國際刑事法院(ICC)起訴以色列 總理內唐亞胡和哈瑪斯 領袖的決定上，發揮了重要影響。

艾莫·克隆尼是研究國際法和人權的律師，現年46歲的她在黎巴嫩出生，兩歲時以難民身分與家人移居英國。

她在35歲時，與年長她17歲的喬治克隆尼結婚。

艾莫·克隆尼20日在克隆尼正義基金會網站上表示，她受邀進入國際刑事法院的國際法律專家小組，評估以哈雙方是否涉戰爭罪。

她說，該小組一致認定，國際刑事法院對以哈戰爭期間犯下的罪行具有管轄權，並建議以色列和哈瑪斯領袖都承擔起責任。

「保護戰爭中平民的法律是100多年前制定的，不論衝突的原因是什麼，該法對世界上所有的國家都適用。」艾莫‧克隆尼說，「身為一名人權律師，我永遠不會接受一個孩子的生命價值不如另一個孩子。」

她說：「因此，我支持國際刑事法院檢察官邁出歷史性的一步，為以色列和巴勒斯坦 的受害者伸張正義。」

克隆尼正義基金會是由艾莫與喬治克隆尼共同創立。

艾莫·克隆尼曾強烈譴責俄烏戰爭中的暴行，她曾在2022年4月的聯合國小組發言中，稱飽受戰爭蹂躪的烏克蘭已變成一個「屠宰場」。

然而在今日之前，她在以色列與哈瑪斯戰爭問題上長時間保持沉默，而受到網友批評。