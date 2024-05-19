伊朗總統萊希直升機「硬著陸」 天氣惡劣不利救援

伊朗總統萊希。(美聯社資料照)

華盛頓郵報 報導，伊朗 官方媒體稱，伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)乘坐的直升機周日「硬著陸」，但事故詳情尚不清楚。

伊朗內政部長瓦希迪證實，萊希一行人的機隊共3架直升機，其中1架發生事故。瓦希迪說，事發地點道路崎嶇，通訊困難，「我們正等待救援到達著陸位置」。

伊朗國家電視台稱，這起事件發生在與亞塞拜然接壤的城市焦勒法(Jolfa)附近，距離伊朗首都德黑蘭西北約 375哩。

據國營伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，與萊希同行的還有伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)、東亞塞拜然省省長和幾名官員。

一名當地政府官員用「墜機」一詞來形容這起事件，但他向一家伊朗報紙承認，他本人尚未到達現場。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社和國家電視台沒有提供有關萊希現況的任何資訊。

國家電視台稱，救援人員正試圖到達現場，但現場天候狀況不佳，風雨及大霧導致救援受阻，伊朗伊斯蘭共和國通訊社稱該地區為「森林」。

萊希19日稍早訪視伊朗東亞塞拜然省，與亞塞拜然總統阿利耶夫共同參加一項位於兩國邊境的水壩基礎設施項目啟用典禮，和萊希同行的還有該省省長及其他官員。

影片來源：YouTube Sky News

伊朗與亞塞拜然去年才因德黑蘭的亞塞拜然駐伊朗大使館遭槍擊，而使雙邊關係陷入低潮。總人口逾九成信仰伊斯蘭教的亞塞拜然前年3月才在以色列開設使館，而伊朗則視以色列為其在區域內的主要敵手。

伊朗國內使用多款型號的直升機，因伊核問題引發的國際制裁，也使伊朗難以取得備用零件。

報導傳出後，伊朗半官方法斯通訊社呼籲伊朗民眾為萊希祈福。另兩架載送部長和官員的直升機已安全抵達的目的地。

萊希被視為85歲伊朗最高領袖哈米尼的後進。有分析家指稱，萊希可能在哈米尼過世或退位後取而代之。