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以色列軍隊：在加薩找到3具被俘人質遺體

中央社耶路撒冷17日綜合外電報導
以色列所屬部隊在加薩走廊（Gaza Strip）找到3具被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯（Hamas）俘虜作為人質遺體。圖左到右分別為吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）、魯克（Shani Louk）和巴斯奇拉（Amit Buskila）。美聯社
以色列所屬部隊在加薩走廊（Gaza Strip）找到3具被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯（Hamas）俘虜作為人質遺體。圖左到右分別為吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）、魯克（Shani Louk）和巴斯奇拉（Amit Buskila）。美聯社

以色列軍方今天指出，所屬部隊在加薩走廊（Gaza Strip）找到3具被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯（Hamas）俘虜作為人質遺體。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視演說中表示：「昨晚，以色列國防軍（IDF）發現我們3名人質的遺體，他們是魯克（Shani Louk）、巴斯奇拉（Amit Buskila）和吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）。」

他說，以色列公民在諾瓦音樂節（Nova music festival）期間，「被哈瑪斯於10月7日發動的屠殺中擄為人質和謀殺」。

以色列官員指出，哈瑪斯當天越界殺害音樂節中360多人。

法新社根據以色列公布的數據統計，哈瑪斯這次突襲殺害約1170人，諾瓦音樂節受害死者即佔1/3左右。

哈瑪斯擄走252人作為人質，其中125人仍在加薩走廊，以軍表示其中37人已經死亡。

「人質家庭論壇」（Hostages Families Forum）指出，人質遺體被找到是一個「痛苦又嚴厲的提醒，告訴我們須迅速將我們所有兄弟姊妹從殘酷的囚禁中帶回來」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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