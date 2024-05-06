我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯接受埃及卡達所提停火提議

假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

中國戰機照明彈險擊中澳洲軍機 澳防長：不可接受

中央社墨爾本6日綜合外電報導
澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）。歐新社
澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）。歐新社

一架中國戰機日前在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中另架澳洲海軍直升機，澳洲當局今天宣布已就此向北京提出抗議。

美聯社報導，澳洲國防部發布聲明指出，這起事件發生於4日，當時澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會（UNSC）對北韓的制裁決議。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）表示，1架中國殲-10戰機在1架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。這架海鷹直升機原本部署在荷巴特號上，中國戰機大約是在它前方300公尺、上方60公尺處投彈。

英國「衛報」（The Guardian）報導，馬勒斯說：「這是一起嚴重事件，（中方舉動）不僅危險且令人完全無法接受。（海鷹直升機）若被照明彈擊中，後果不堪設想。」

根據馬勒斯的說法，直升機駕駛當時被迫採取閃避行動，以免被照明彈擊中。

馬勒斯強調，中方「此舉不會阻止我們從事合法活動，包括在那裡履行聯合國對北韓的制裁決議。」

澳洲國防部說，這起事件並未造成人員傷亡或財產損失，政府已向中國當局表達抗議，北京今天則未立即就此事發表評論。

隨著澳中雙邊關係近年來逐漸回溫，中國國家主席習近平計劃今年訪問澳洲，這將是他睽違10年後首度訪澳。

澳洲 北韓 國防部

上一則

以色列將攻拉法 哈瑪斯接受埃及卡達所提停火提議

下一則

植牙手術螺絲鑽進大腦…牙醫稱「正常」病人痛到尖叫

延伸閱讀

澳洲樂團紐約演出 主場跳下舞台 女觀眾脊椎重傷送醫

澳洲樂團紐約演出 主場跳下舞台 女觀眾脊椎重傷送醫
銷售「幽靈航班」機位 澳洲航空被罰6600萬美元

銷售「幽靈航班」機位 澳洲航空被罰6600萬美元
澳洲女議員在自家選區遭下藥性侵 受害人不止一名

澳洲女議員在自家選區遭下藥性侵 受害人不止一名
烏克蘭多地遇襲 澤倫斯基稱擊落俄蘇愷-25戰機

烏克蘭多地遇襲 澤倫斯基稱擊落俄蘇愷-25戰機

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天