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以色列總理堅拒哈瑪斯停火條件 稱接受等同投降

中央社耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列總理內唐亞胡今天拒絕為達成停火及釋放人質協議，接受巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」終止加薩戰爭的條件，稱如果接受哈瑪斯要求，對以色列將是「重大挫敗」。

法新社報導，根據內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的聲明，他告訴內閣：「以色列無法接受。哈瑪斯（Hamas）部隊從他們的地下掩體走出來，再次掌控加薩（Gaza）地區，重建軍事基礎設施，然後再次威脅以色列公民，我們不準備接受這樣的狀況。」

內唐亞胡在內閣會議上強調：「向哈瑪斯的條件屈服，對以色列將是重大挫敗。對哈瑪斯、伊朗及整個邪惡軸心卻是重大勝利。」

他說道：「因此，以色列將不會同意哈瑪斯的要求，因為這就代表投降，以色列會繼續作戰，直到達成所有目標。」

路透社報導，內唐亞胡提到為了確保人質獲釋，以色列願意暫停在加薩作戰。據信仍有逾130名人質遭到哈瑪斯囚禁。

然而內唐亞胡又說：「儘管以色列展現這麼做的意願，哈瑪斯卻堅守其極端立場，先是要求我軍全面撤出加薩走廊、結束戰爭，然後是讓哈瑪斯繼續掌權。」

他警告，如此一來「哈瑪斯將能履行自身承諾，一再實行屠殺、性侵及綁架」。

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）今天則指控內唐亞胡破壞調停者的努力，他們試圖藉由目前正在進行的談判，達成休戰及人質交換協議。

以卡達為根據地的哈尼雅說，內唐亞胡想要為繼續侵略加薩不斷捏造理由、擴大衝突範圍，以及破壞調停者及各方為達成協議付出的努力。

哈瑪斯 以色列 加薩

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