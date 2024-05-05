影響8.5萬人…京都站列車可疑背包 化學藥物竟是帆船隊名

5日下午日本JR京都車站站務員發現一個寫有「四鹽化一黃酸」的背包被留在終站列車置物架上，警方不敢大意，封鎖月台，有8.5萬人受影響。(路透)

5日下午日本 JR京都車站站務員發現一個寫有「四鹽化一黃酸」的背包被留在終站列車置物架上，警方不敢大意，封鎖月台，有8.5萬人受影響。經檢查包內僅是衣物，日本網友追查指出，「四鹽化一黃酸」可能是帆船賽隊伍取的隊名，虛驚一場。

日本黃金周的最後一天，JR京都車站站務員在當地時間下午4時20分向110通報，「有可疑物品，很可能是化學藥品」。當時，站務員發現在湖西線抵達終點的列車置物架，有一個用簽字筆寫「四鹽化一黃酸」的背包。警方封鎖月台後，確認是衣服與內衣褲，沒有危險物品。

警方找到背包的主人，男子領回遺失物並向警方致歉，表示已在反省。JR京都線與琵琶湖線等約停駛1個半小時，有80輛列車停駛、高達8.5萬人受影響。

有日本網友在X平台找到2022年琵琶湖帆船賽，一支隊伍就取名四鹽化一黃酸，推測這個包包是帆船隊員所有，單純是下車時，忘在車上。未料在連假的京都車站掀起莫大騷動。

1995年奧姆真理教成員在東京地下鐵攜帶有沙林毒氣的包包，留在車廂內，造成13人死亡、6千人受傷，多起恐怖攻擊行為被稱為地下鐵沙林事件。