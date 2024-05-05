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陳屍公寓1年變「木乃伊」 警破門驚見女子遺體被沙發吸乾

編譯羅方妤／即時報導
越南首都河內日前發生一起離奇命案，一名女子陳屍在一間高級公寓的沙發上。圖為沙發示意圖。美聯社
越南首都河內日前發生一起離奇命案，一名女子陳屍在一間高級公寓的沙發上。圖為沙發示意圖。美聯社

越南「年輕人報」（Tuoi Tre）報導，越南首都河內日前發生一起離奇命案，一名女子陳屍在一間高級公寓的沙發上，推測一年前就已死亡，但遺體沒有完全腐爛，而是處於「乾燥」狀態。法醫推測，或許是因為沙發吸收了屍水等液體，遺體才會呈現如「木乃伊」的狀態。警方還在調查此案。

「年輕人報」指出，大樓管理委員會和有關當局是在4月26日發現遺體。在這之前，有人說自己想要租用這間公寓，且一直試圖聯絡屋主，包括親自敲門，但都沒有得到回應。警方破門而入後隨即聞到惡臭，並看到一名女子陳屍在沙發，遺體處於乾燥狀態，像是「木乃伊」。

警方指出，這名女子出生於1995年，死者家屬也在得知情況後連絡相關機構領取遺體。越南「前鋒報」（Tien Phong）指出，死者家屬稱在過去兩年多的時間，對於女子身在何處、從事什麼事情都一無所知，他們也一直在尋找女子。

當地行政部門官員援引初步報告結果，並告訴「年輕人報」稱，女子可能已死亡約一年，「這棟大樓為封閉式建築，因此難以發現有遺體」。

當地居民在4月26日傍晚看到社群媒體流傳的乾屍照片，感到非常震驚，並稱這間公寓已經鎖上多年，而這名女子曾在此居住兩年，但之後就沒再出現。

「年輕人報」指出，經過核實，這間公寓在2022年由一名男子和一名女子租用。社群媒體上流傳的公寓居民對話顯示，有些鄰居在2022年5月左右聽見這間公寓傳出爭吵的聲音。

越南 社群媒體

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