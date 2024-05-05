日相岸田批債務陷阱外交 倡議可持續發展經濟合作

岸田文雄5日在巴西聖保羅大學演講。（路透）

日本 首相岸田文雄今天在巴西 聖保羅大學演講，發表日本時隔10年提出的新中南美洲政策。他批評藉過度貸款 來行使影響力的「債務陷阱外交」，訴求可持續發展的經濟合作重要性。

日本每日新聞及日本經濟新聞報導，結束訪問法國、巴西及巴拉圭行程的岸田，將於5月6日返回日本。

面對在「南方世界」（Global South）展現高度存在感的中南美洲各國，岸田在聖保羅大學（USP）的演講中除呼籲就維持強化「基於法治的自由且開放的國際秩序」展開協調外，也表達出日本有意對解決貧困與縮小差距做出貢獻的態度。

岸田表明對中南美洲的期待感說，「將共享價值與原則，對積極解決全球課題做出貢獻」。

岸田提出未來3年內要推動與中南美洲間的約千人規模人際交流。他還暗指中國，批評藉過度貸款來行使影響力的「債務陷阱外交」，訴求可持續發展的經濟合作重要性。

考量到中國，岸田強調「絕不容許以經濟壓力迫使對方採取特定行動的經濟威迫等」，並倡議基於對方國家的實際狀況，推動「打造高品質基礎設施」等可持續發展的經濟合作。

至於對因為日美歐與中俄對立導致功能不彰的聯合國安理會進行改革，岸田也說明「將推動具體行動」。

對於中南美洲民眾大規模涌入美國的移民問題，岸田也表達將在收容和教育設施協助及女性保護方面做出貢獻。

岸田也承諾，有關熱帶雨林亞馬遜的保護及因地球暖化海平面升高受害的加勒比海島國，日本將會提供協助。

另外，岸田今天上午在聖保羅舉行記者會，談到此次出訪時強調「在跟南方世界強化合作方面已取得各項成果」。

岸田此次帶了約50家日本企業主管等人士同行，他說，總計簽署約50份合作文件，範圍包括氣候變遷對策、農業及礦產資源等領域。

有關從2019年後就未再舉行的日中韓領袖會談將成下一個外交課題，岸田說，目前尚未確認何時舉行，但日本會在支持輪值主席國韓國的同時，持續就順利舉辦推動3國間協調。