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一年一度大內宣 俄國「勝利日」辦戰利品特展 宣誓終將戰勝西方

編譯盧思綸／即時報導
俄國9日將迎接一年一度勝利日，克里姆林宮在莫斯科舉行西方戰利品特展。圖為展覽外標語寫著：「我們勝券在握」。(歐新社)
俄國9日將迎接一年一度勝利日，克里姆林宮在莫斯科舉行西方戰利品特展。圖為展覽外標語寫著：「我們勝券在握」。(歐新社)

華盛頓郵報報導，俄羅斯即將在5月9日迎接戰勝納粹紀念日「勝利日」，而7日適逢普亭宣誓第5任總統就職，克里姆林宮特地在首都莫斯科舉行為期1個月的西方戰利品特展，大秀來自英、美、德等12國超過30件戰利品，其中不乏俄烏戰獲得的器械軍備，傳達「西方列強」環伺的背景下，俄國依然勝券在握。

俄國一年一度的勝利日旨在慶祝二戰擊退德國納粹，今年勝利日特展地點位於莫斯科俯首山（Poklonnaya Hill）勝利博物館（Victory Museum），展覽來自12個國家超過30件戰利品，包含美國M1艾布蘭戰車和M2布雷德利裝步戰車、德國製豹2型戰車、英國赫斯基和獒犬裝甲車，以及美製自走砲。

隨著俄國入侵烏克蘭和大幅提高社會軍事化，勝利日有了更與時俱進的政治意義，尤其普亭極力將烏克蘭總統澤倫斯基和納粹相提並論，更將俄國描繪成以「特殊軍事行動」拯救世界的國家。

除此之外，今年展覽有意凸顯現在的俄軍和去年5月屢吞敗仗的形象有所不同，俄軍近來在多個前線村莊造成烏軍挫敗。俄國國防部長蕭依古3日宣稱，自從今年1月初，俄國已經控制547平方公里的烏克蘭領土，並稱之為「新俄國領土」。

俄國 納粹 烏克蘭

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