我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊紫瓊白宮獲頒平民最高榮譽「總統自由獎章」

華人好市多會員卡借路人竟惹官司 被抄家控3罪

哈瑪斯證實派代表團赴開羅 估將回應停火協議

中央社開羅3日綜合外電報導
加薩的巴勒斯坦民眾，坐在一處遭以色列炸毀的建築廢墟中。（路透）
加薩的巴勒斯坦民眾，坐在一處遭以色列炸毀的建築廢墟中。（路透）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員指出，哈瑪斯代表團明天將前往埃及首都開羅（Cairo），外界預期他們將對以色列加薩（Gaza）停火和釋放人質的建議遞交書面回應。

路透報導，在1名埃及安全消息來源和3名機場人士指出，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）抵達開羅，就加薩衝突開會研議後，1名要求匿名的哈瑪斯官員做了上述表示。

埃及對以色列計劃對加薩南部拉法（Rafah）的哈瑪斯發動地面攻擊感到驚慌，上個月底再次推促恢復協商。拉法位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）邊界附近，有逾百萬人在此躲避戰火。

也在加薩參與對抗以色列的巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）今天重申，巴勒斯坦各派系的要求包括永久停火、以色列軍隊從加薩撤軍，以及讓所有流離失所的人返回家園。

巴勒斯坦人民解放陣線在聲明中還表示，「所有派系間有完整持續的協調，並就對抗（以色列）的要求具有一致共識。」

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）也引述高階消息來源報導，開羅當局明天將接待哈瑪斯代表團，以討論加薩停火談判的進展。

調解者稱，他們正在等待哈瑪斯對最新版停火和釋放人質的提議做出回應。

根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子去年10月7日對以色列南部發動前所未見的攻擊，造成約1200人死亡，自以哈戰爭爆發迄今以軍死亡人數超過600人。

加薩衛生部則表示，以色列報復攻擊至今已導致至少3萬4000名巴勒斯坦人喪生，以及逾7萬7000人受傷。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

糊塗祖母「拿酒泡奶粉」 4個月大嫩嬰喝一口昏迷險喪命

延伸閱讀

北京對內不容許抗議 對美校園學生挺巴示威流露同情

北京對內不容許抗議 對美校園學生挺巴示威流露同情
挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威

挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威
阻止巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」 土耳其封殺以色列貿易

阻止巴勒斯坦領土「人道悲劇惡化」 土耳其封殺以色列貿易
內唐亞胡：結束對哈瑪斯戰爭不能作為釋放人質條件

內唐亞胡：結束對哈瑪斯戰爭不能作為釋放人質條件

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33
澳洲昆士蘭省警方2日發布協尋通知，希望找到抵澳後住在布里斯班市的失蹤25歲台灣女性呂侑珉。照片翻攝：mypolice.qld.gov.au

25歲台灣女子在澳洲布里斯班失蹤 2周內第3個下落不明華裔女子

2024-05-02 12:25

超人氣

更多 >
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%