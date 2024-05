哈瑪斯證實派代表團赴開羅 估將回應停火協議

加薩的巴勒斯坦民眾,坐在一處遭以色列炸毀的建築廢墟中。(路透)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)官員指出,哈瑪斯代表團明天將前往埃及首都開羅(Cairo),外界預期他們將對以色列 就加薩 (Gaza)停火和釋放人質的建議遞交書面回應。

路透報導,在1名埃及安全消息來源和3名機場人士指出,美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)抵達開羅,就加薩衝突開會研議後,1名要求匿名的哈瑪斯官員做了上述表示。

埃及對以色列計劃對加薩南部拉法(Rafah)的哈瑪斯發動地面攻擊感到驚慌,上個月底再次推促恢復協商。拉法位於埃及西奈半島(Sinai Peninsula)邊界附近,有逾百萬人在此躲避戰火。

也在加薩參與對抗以色列的巴勒斯坦人民解放陣線(Popular Front for the Liberation of Palestine)今天重申,巴勒斯坦各派系的要求包括永久停火、以色列軍隊從加薩撤軍,以及讓所有流離失所的人返回家園。

巴勒斯坦人民解放陣線在聲明中還表示,「所有派系間有完整持續的協調,並就對抗(以色列)的要求具有一致共識。」

埃及「開羅新聞電視」(Al Qahera News TV)也引述高階消息來源報導,開羅當局明天將接待哈瑪斯代表團,以討論加薩停火談判的進展。

調解者稱,他們正在等待哈瑪斯對最新版停火和釋放人質的提議做出回應。

根據以色列統計,哈瑪斯武裝分子去年10月7日對以色列南部發動前所未見的攻擊,造成約1200人死亡,自以哈戰爭爆發迄今以軍死亡人數超過600人。

加薩衛生部則表示,以色列報復攻擊至今已導致至少3萬4000名巴勒斯坦人喪生,以及逾7萬7000人受傷。