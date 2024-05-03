大體老師死而復生？睜眼走下解剖桌 赤裸遊蕩嚇壞大學生

(影片截圖)

奈及利亞一所醫學院驚傳「大體老師」在接受防腐課程時突然「復活」，接著更全身赤裸地起身、走到校園內遊蕩，突如其來的意外讓不少學生都被嚇到說不出話來，現場陷入一片混亂，女子「死後復活」在草地上行走的影片，在網上瘋傳。

據悉，事件發生於奈及利亞貝寧大學教學醫院（University of Benin Teaching Hospital），涉事女子被宣判死亡後，存放在停屍間，家屬簽署相關文件後離開現場。學生們正準備利用這名大體老師進行解剖課程，沒想到當老師在講解反腐相關的細節時，這具女屍突然睜眼、起身，隨後更走到校園的草地上遊蕩。

曝光的影片中，可以見到這名裸身的女子走過草地時，震驚的學生們紛紛逃到教室外面，而女子顯然不清楚自己身在何處，周圍的學生們則相當害怕。當大家冷靜下來，有人幫忙陪同及協助她等待接載車輛。

女子在大樓草地上困惑行走的畫面被人用手機拍下來，影片在網路上瘋傳。《太陽報》報導，這起事件早在2021年就發生，近期則因為影片被挖出而再度引起討論。報道指許多人認為，當初判定女子已死亡的人有明顯工作過失，相信她只是昏迷並非死亡，當地警方曾調查事件。事後當地媒體希望相關部門加強培訓和監督，以防止類似事件發生。