越南國會主席遭免職 總書記爭奪戰號角響起

越南 國會今天召開特別會議，免去國會主席王廷惠職務。越南國家主席與國會主席短短1個多月接連下台，高層人事頻繁更迭，讓外界認為2026年黨代會的總書記爭奪戰號角響起。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會今天下午召開特別會議，除了免去王廷惠的國會主席職務外，還免去他國防安全委員會委員職務，以及第15屆國會海防市國會代表團代表職務。

根據報導，越南國會代表在投票 前聽取王廷惠的講話與報告，接著進入討論並進行不記名投票，通過決議免去王廷惠的職務。

王廷惠4月26日已在越共中央委員會會議上請辭通過，國會今天走完程序，正式免去他的國會主席職務。

根據越共中央檢查委員會與有關單位當時的報告，王廷惠違反了黨員所不能從事的規定，違反了為黨員幹部樹立榜樣的責任規定。越共宣稱，王廷惠的違規與缺失已經引起負面輿論，影響黨和國家與自身聲譽。

然而越共的報告並未具體說明王廷惠的違規與缺失，不過越南公安部4月22日宣布逮捕涉嫌濫用職權的越南國會主席助理范泰河（Pham Thai Ha），當時外界即推斷，王廷惠可能遭受波及自請去職。

越南高層人事近期接連巨變，在王廷惠之前，時任越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）甫於今年3月下旬請辭獲准，在任僅約1年時間。根據越共中央檢查委員會當時的報告，武文賞違反了黨員所不能從事的規定。

越共至今仍未對外交代武文賞所涉及的違規與缺失，但越南公安部在武文賞下台前逮捕多名受賄涉貪的官員，其中包括武文賞於2011年至2014年在廣義省（Quang Ngai）任省委書記時的舊部。

越共將在2026年1月召開第14次全國代表大會（越共14大），先前外界認為年近8旬、已經三連任越共總書記的阮富仲（Nguyen Phu Trong）有意栽培武文賞接班，王廷惠同樣具備角逐資格。

而不管是武文賞的舊部遭逮，還是王廷惠的助理被抓，背後都由越南公安部操刀。越南公安部部長蘇林（To Lam）也是有望問鼎總書記大位的人選之一，因此近期一連串的高層人事地震 ，被視為意在越共14大的政治角力。