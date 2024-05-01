傳美國擬結盟菲律賓 阻止中國主導鎳市場

知情人士透露，美國正在考慮和菲律賓結盟，阻止中國主導鎳加工市場。（路透）

美國和菲律賓正在討論，如何阻止中國主導東南亞國家的鎳加工。鎳是電動車電池所需的關鍵金屬，菲律賓是世界第二大的鎳礦生產國。

彭博報導，美菲打算促成一項三邊合作，由菲律賓提供鎳原料，美國提供資金，日本、南韓或澳洲等第三國提供冶煉和精煉所需的技術。

不過美菲的談判仍處於早期階段，交易的關鍵要素還未確定，包括美國是否可提供資金。

這項討論正值華府對於中國主導印尼 鎳加工的擔憂日益加深之際，印尼是全球鎳礦最大供應國。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF），鎳金屬需求到2030年預計將成長三分之一至每年440萬噸。

美國官員表示，鎳對於拜登政府推動綠能 轉型相當重要，潛在的合作夥伴關係是減少對中國生產的關鍵礦物依賴的措施之一。彭博新能源財經預估，2030年前，鋰離子電池將佔鎳需求的28％左右。

由於中國砸重金投資 ，加上重大的技術突破，印尼新增大量的供應，全球鎳市場陷入混亂，全球各地的礦山都面臨關閉的風險，其他礦場則須求助官方或走向破產。

大規模的崩潰讓一些業界人士質疑，印尼之外的多數礦場是否仍有未來，而中國主導印尼鎳加工產業的情況，也引發人們對於供應可靠性的擔憂。

僅管現在全球面臨鎳礦生產過剩的問題，但菲律賓仍計劃擴大鎳礦開採規模，在所認定高礦產存量的900萬公頃土地當中，目前正在開採的土地不到3%。菲律賓已考慮仿效印尼，對鎳礦出口徵稅，藉此吸引外商投資加工廠。