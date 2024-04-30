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索羅門反對黨陣營總理人選出爐 挑戰取代親中政府

編譯高詣軒／即時報導
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）29日表明不會爭取連任，另由前外交部長馬內列（左）角逐大位。（美聯社）
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）29日表明不會爭取連任，另由前外交部長馬內列（左）角逐大位。（美聯社）

索羅門群島4月稍早舉行國會改選，當選議員預計5月2日以祕密投票選出新總理。任內親近中國並主導與台斷交的總理蘇嘉瓦瑞保住議席，但已表明不會爭取連任總理。在野黨聯盟30日則宣布，已選擇「索羅門群島民主黨」領袖瓦爾問鼎大位。

路透30日報導，瓦爾將對上蘇嘉瓦瑞所屬政黨「我們的黨」支持的前外交部長馬內列。蘇嘉瓦瑞任內拉近索中關係，令美國益發關切太平洋島國的戰略重要性，也引發澳洲等鄰國不滿。澳洲是索羅門群島傳統上的安全夥伴與最大援助國。

索國17日國會改選結果未明確透露新總理獎落誰家，反對黨組成的「CARE」聯盟及執政陣營各自爭取10名無黨議員支持，以便組建政府。CARE聯盟包括瓦爾的索羅門群島民主黨、前總理何瑞朗的民主聯盟黨等。當地媒體報導，備受歡迎的索國前總理里諾也已加入該聯盟。

另一在野黨聯合黨的領袖小肯尼羅瑞也聲明，他會全力支持瓦爾角逐總理，並說這次國會改選中誕生25名新人議員，顯示索國民眾發出宏亮且明確訊息求新求變。

索羅門群島國會共50席，新總理須有多數議員相挺。蘇嘉瓦瑞29日說，其所屬政黨已掌握28席議員支持。

路透2月報導，瓦爾曾在當時一場選舉活動說，可舉行公民投票決定索中關係，並說中國是軍事和經濟強權，與北京建立關係有利可圖，「我們須檢視國家利益為何」；他另批評蘇嘉瓦瑞與中建交前未先諮詢各省分，導致最大省馬萊塔省拒絕與北京合作數年。

澳洲 投票 民主黨

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