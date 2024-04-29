分析：匈牙利擁抱中國投資 卻犧牲當地民眾權益

中國領導人習近平 將訪問歐洲3國，其中之一就是當前大力宣揚「向東開放」政策，積極招徠中國投資 的匈牙利。不過這極力面向中國之舉，卻是犧牲當地民眾的環保和薪資等權益，以致抗爭益增。

習近平擬5月訪歐，行程安排僅前往3國，其中之一就是匈牙利。英國廣播公司（BBC）今天報導，這是因匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）大力宣揚「向東開放」政策，歡迎中國大舉投資。

報導說，去年中國已成為匈牙利的最大單一投資國，投資金額高達107億歐元（約115億美元）。

盛產向日葵和油菜花的匈牙利城市德布勒森（Debrecen），原本覆蓋綠黃相間的天然景緻，如今已被中國電池巨頭「寧德時代」工廠的堅固灰色建築吞噬。甚至像雲南恩捷新材料投資的新工廠，也拔地而起。

與此同時，推土機正清理匈牙利南部面積達300公頃的一塊地，以便替中國比亞迪（BYD）電動汽車建置「超級工廠」預做準備。

此外，中國擬投資高速鐵路，串聯中歐與希臘的兩大港口第撒隆尼基（Thessaloniki）和彼里夫斯（Piraeus Port），更加凸顯布達佩斯對中國投資的熱情。

但上述令奧班自豪的中國投資，他的批評者卻直指問題很多。儘管官方控制的匈牙利媒體，幾乎沒有提到與中國合作的計畫是否隱藏著任何潛在問題，但匈國民眾對這些工廠區域的環境抗議活動正益增。

批評者抱怨，由於這些項目被授予「增強國家利益」地位，當地人都無法挑戰這些項目。

在德布勒森南部，原本坐落著一個美麗村莊米可伯斯（Mikepercs），但逐漸被建設工地所淹沒。

當地環保倡議者柯茲瑪（Eva Kozma）告訴BBC：「我們這些母親中沒人反對綠色汽車，但他們在這裡建造如此巨大的工廠，卻沒有徵求當地居民的意見，這是非常不公平的」。

她直指匈牙利電池工廠帶來的環境問題：「如果鎮上的每個人，都為了讓其他地方的人可以駕駛他們漂亮的綠色汽車而得癌症，那就不是一個綠色的未來」。

此外，德布勒森的供水也是個令人頭痛的難題。這座位於匈牙利廣大平原的城市，降雨量逐漸減少，地下水供應已枯竭，匈牙利亟欲成為電動車超級大國，但面臨著放棄水資源超級大國的風險。

批評者中另個擔憂，則是廉價勞動力、廉價土地和慷慨的政府激勵措施，將使匈牙利變成在中國和東南亞 公司的「服務國家」，而匈國當局也坦承，的確面臨工資被壓低和國內發展受影響的風險。

匈牙利學者、目前在台灣東華大學任教的馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，奧班政府以「實用主義」與中國往來，聲稱這才有益於經貿，但實際上卻忽略安全風險，也造成很多問題，而官方完全漠視。