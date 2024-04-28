罵「你死我要包多少白包」日本愛知縣町長霸凌惡行被揭

日本愛知縣東鄉町的町長井俣憲治被職員指控霸凌，東鄉町議會26日同意他請辭。圖／截自TBS新聞

日本 愛知縣東鄉町的町長井俣憲治被職員指控霸凌，不僅會罵職員「腦容量比鴿子還小」，還恐嚇男職員「如果敢請育嬰假就殺了你」。東鄉町議會26日同意他請辭，批判他的言論不符合時代潮流，「對町政府造成惡劣影響」。

產經新聞和東洋經濟報導，57歲的井俣憲治去年11月遭指控職場霸凌，他在接受第三方委員會調查時承認部分發言，但自稱是為了鼓舞士氣。委員會在報告中表示，這些發言貶低職員的能力、否定他們的存在，被認定是職場霸凌，並嚴格批判他根本在「否定職員的人格」。

根據報告書，井俣否定職員能力的發言包括「你的腦容量比鴿子還小」、「你的頭的存在目的，只是為了戴帽子而已」；否定職員存在的發言則有「去死吧」、「去跳春木川（東鄉町河流），讓河流把你帶走，就這樣順流而下，希望你會在下游被發現。」

井俣憲治的部分發言也被認定為性騷擾 ，像是對要動手術的女職員說，「妳什麼時候會變成巨乳回來」。他還會不斷追問女職員的異性交友情況，以及是否懷孕等。

井俣憲治也有性騷擾舉動，例如一名女職員穿了該町吉祥物的人偶裝，他就故意去擁抱吉祥物。他事後辯稱「不知道裡面是女生」，但多名職員作證說，他在擁抱前多次確認裡面是女生，抱了吉祥物之後還說「這不能算是性騷擾喔」。

對於要請育嬰假的男職員，井俣憲治的態度也相當惡劣，曾說過「如果敢請1年育嬰假，我就殺了你」、「某人請了1年育嬰假，我看他沒辦法升職了」。他還曾經對即將要動大手術的職員說，「你如果死了可以領多少保險 金」、「你不打算把保險金捐給町政府嗎？」、「你死了我要包多少白包？」等。

由3名律師組成的第三方委員會，以739名町政府職員為對象進行調查，於22日提出報告書。在582名回答問卷的職員中，有近兩成的108人表示曾受到町長職場霸凌。

對於有具體時間的霸凌事件，第三方委員會對職員及井俣憲治本人展開詢問。部分案件獲得井俣承認，也有些案件留有錄音證據。

井俣憲治曾是東鄉町議員，於2018年擔任町長，目前為第2任期，但據稱他的霸凌行為從第1任起便不斷發生。他25日在町議會全體會議上宣布已於24日向議長提出辭職信，並表示「要向全體職員表示由衷歉意」。町議會26日同意他請辭，他將於5月2日正式辭去職務。