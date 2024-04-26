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以為在跟馬斯克網戀 原來是AI換臉… 南韓女子痛失5萬

世界新聞網何卓賢／即時報導
騙子使用AI換臉偽裝成馬斯克，南韓女子上當受騙痛失5萬。(截取自KBS YouTube)
騙子使用AI換臉偽裝成馬斯克，南韓女子上當受騙痛失5萬。(截取自KBS YouTube)

網路騙局在各國盛行，騙子手法層出不窮，AI被不法分子使用更是助長惡勢力。近日，南韓一名女子坦誠，自己以為在跟馬斯克談戀愛，沒想到視訊那頭竟是用AI換臉的騙子，向自己示愛又教自己投資，她就這樣被騙走高額存款。

南韓電視台KBS近日一集調查新聞節目「深度60分鐘」披露，一名女子被偽裝成馬斯克的騙子騙走7000萬韓元(約5.08萬美金)。她表示自己最開始是在去年7月17日被騙子在Instagram上主動聯繫，為了成功欺騙她，騙子給她發了多張自己身分證照片，以及自己在工作的照片。騙子還表示，自己坐直升機去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子會在周末來公司看他，並且他有時候會隨機聯絡粉絲，以便「放鬆頭腦」。

當女子問他，他在2023年4月跟南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)見面情況如何，騙子謊稱「尹錫悅說『希望在首爾和濟州島建超級工廠』。」

多次對話後女子仍然存有疑心，但是一通電話讓她徹底相信對方就是馬斯克，因為騙子使用了AI換臉來糊弄她。通話過程中，騙子還對女子表白說「我愛你」。

騙子最終說服女子進行投資，給他發了一個「南韓員工的銀行帳號」，女子最終通過分期支付，一共轉出7000萬韓元(約5.08萬美金)。

騙局最終被識破，是因為騙子給她發了一條聽得出來是AI合成的語音；騙子推薦使用的一個加密貨幣交易平台，後來也被證實是釣魚網站。

該調查報導表示，目前南韓缺乏阻止此類網路詐騙的法律法規。許多像這樣的浪漫騙局，受害者通過騙子設立的網站轉錢，但這樣的錢財交易法律難以介入。最近一項高麗大學的研究指出，光是在2022年的1月至6月期間就有280宗網路犯罪，其中71.4%受害者都是女性。

南韓 AI 馬斯克

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